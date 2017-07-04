Taraftarların ölümle tehdit ettiği kaleci, sözleşmeyi kabul etti

Sözleşme yenilemek istemediği için taraftarlar tarafından kendisi ve ailesi ölümle tehdit edilen 18 yaşındaki Gianluigi Donnarumma, kulübü Milan ile sözleşme yenilemeyi kabul etti. Genç kaleci, 5 yıl daha kırmızı-siyahlı formayı giyecek.

Skysport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Real Madrid'in de istediği genç kaleci yıllık 6 milyon Euro karşılığında, 5 sene kendisini Milan'a bağlayacak sözleşmeyi kabul etti. 18 yaşındaki oyuncu, 5 yıl daha İtalya'da Milan forması giyecek.

18 yaşındaki yıldız adayı kaleci Milan'ın teklifini kabul etmemiş; taraftarlar tarafından kendisi ve ailesi ölümle tehdit edilmişti. Oyuncunun menajeri ve kendisi açıklama yaparak, 'sözleşme yenilemek istemediği' iddialarını yalanlamıştı.

Gianluigi Buffon'un veliahtı olarak gösterilen genç kaleci, geçen sezon Milan formasıyla 41 resmi maça çıktı ve kalesinde 49 gol gördü.