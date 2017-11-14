Taraftarların attığı parke taşı, emniyet amirinin başını teğet geçti (2)

\'PARKE TAŞINI ATAN TARAFTAR ARANIYOR\'

Artvin\'in Hopa ilçesinde, Bölgesel Amatör Ligi 3\'üncü Grup\'ta oynanan ve olaylı geçen Artvin Hopaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor karşılaşması sonrası taraftar grubu içerisinden atılan ve İlçe Emniyet Amiri Gökhan Erdal\'ın başını teğet geçen parke taşını atan taraftar grubunun tespit edilmesi için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu parke taşının Kelkit Belediye Hürriyetspor taraftarların yer aldığı grup içeresinden atıldığını belirleyen polis ekipleri, MOBESE ve çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak parke taşını atan taraftarın kimliğini tespit ederek, hakkında işlem yapacak.

\'OLANLAR ÜZÜNTÜ VERİCİ\'

Polis grubu içerisine doğru atılan parke taşını kendi taraftarlarının atmadığını belirten Hopaspor Kulübü Basın Sözcüsü Alişan Topaloğlu, \"Olanlar tabiî ki üzüntü verici. Kelkit Hürriyetspor taraftarları atılan parke taşı saniyelik şekilde ilçe emniyet müdürümüz Gökhan Erdal’ı teğet geçti. Yapılan olumsuz davranışlar kulübümüze kesinlikle mal edilemez\" dedi.



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