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Spor

TARAFTARLAR BURSASPOR'U YALNIZ BIRAKMADI BURSA (A.A)

09 Nisan 2011 01:29

-TARAFTARLAR BURSASPOR'U YALNIZ BIRAKMADI  BURSA (A.A) - 08.04.2011 - Bursasporlu taraftarlar, takımlarının Medical Park Antalyaspor'a 3-2 yenilmesine rağmen yeşil-beyazlı futbolcuları soyunma odasına alkışlayarak uğurladı. Karşılaşmanın son bölümünde hakem Yunus Yıldırım'a tepki gösteren Bursaspor taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte yenilgiye rağmen takımlarını destekledi. ''Bursa buraya'' tezahüratı yapan taraftarlar, soyunma odasına üzgün bir şekilde giden futbolcuları ayakta alkışladı. Taraftarların tepki gösterdiği hakem Yunus Yıldırım, soyunma odasına gitmek için emniyet güçlerinden yardım istedi. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, hakem üçlüsüne soyunma odasına giden tünele kadar eşlik etti. Sağlam, taraftarlara da protesto yapmamaları için el işareti yaptı. Sağlam, maç sonunda tüm Medical Park Antalyasporlu futbolcuları tek tek tebrik etti.

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