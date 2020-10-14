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Spor

Taraftarlar 7 ay sonra tribünlerde maç izledi

14 Ekim 2020 23:00

Türkiye ile Sırbistan arasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakaya locaların yüzde 50’si kadar taraftar alındı. Türkiye’de taraftarlar 217 gün sonra tribünlerde maç izledi.

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