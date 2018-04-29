Taraftarına attığı tekme maçtan önce kırmızı kart getirdi

Marsilyalı oyuncu Patrice Evra, takımının Vitoria Guimaraes ekibiyle dün akşam oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi taraftarına attığı tekme yüzünden kırmızı kart gördü.

36 yaşındaki Manchester United'ın eski savunma oyuncusu, ısınma sırasında kendi taraftarına tekme atarken görüntülendi.

Portekiz'de yapılan ve Marsilya'nın 1-0 yenildiği maçta hakem bu hareketi üzerine Patrice Evra'ya kırmızı kart gösterdi.

Takımı Marsilya oyuna 11 kişiyle başlarken UEFA disiplin kurumunun ünlü futbolcuya ceza vermesi bekleniyor.

Atiker Konyaspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanan Vitoria Guimaraes - Marsilya maçı öncesinde Evra ve taraftarlar arasında tartışma yaşandığı görüldü.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre taraftarlar Vitória SC ile oynanan maçta Marsilya'nın yediği gol yüzünden Evra ile dalga geçiyordu.

Konuşmak için taraftarların yanına giden Evra ile taraftarlar arasında tartışma çıktığı ve Evra'nın bir taraftarı kafasından tekmelediği görüldü.

Takım arkadaşlarının zor sakinleştirdiği Evra daha sonra başka taraftarlarla selfie çektirdi.

Marsilya teknik direktörü Rudi Garcia ise tecrübeli bir oyuncu olan Evra'nın böyle fevri davranışlar göstermesinin yanlış olduğunu söyledi.

Evra'nın bu hareketi, 1995 yılında Manchester United oyuncusu Eric Cantona'nın taraftara attığı meşhur 'kung-fu tekmesini' akıllara getirdi.