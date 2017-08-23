Taraftarın 'stada biberon alınmadı' tepkisi

Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR\'un sahasında Akhisar Belediyespor ile oynadığı maçta bir taraftar, 1 yaşındaki bebeğinin biberonunun stada alınmamasını, sosyal medya hesabından \'Biberon, mama, çocuk bezi kime zarar verir\' paylaşımıyla eleştirdi. Kırmızı beyazlı kulüp de sosyal medya hesabından taraftara mesaj atarak, konunun ilgili makamlara aktarıldığını iletti.

Son dönemde futbol sahalarında yaşanan olayların ardından statlardaki güvenlik tedbirleri artırıldı. Antalya Stadyumu\'nda pazar günü oynanan ve 2-2 biten Antalyaspor- Akhisar Belediyespor karşılaşmasında uygulanan bazı güvenlik önlemleri de taraftarın eleştirisine yol açtı. Turnikelerden geçişte güvenlik personelinin aramasında kadınların çantaları ve bebeklere ait biberon ve bez çantasının stada alınmadığı iddia edildi.

Antalyaspor taraftarı Hüseyin Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 yaşındaki bebeğinin biberonunun stada alınmamasından yakındı. Hüseyin Işık, sosyal medya hesabından eşi ve çocuğuyla tribünde yaptığı özçekimi paylaşarak, fotoğrafın altına şu paylaşımı yaptı:

\"1 yaşındaki bebeğimin biberonu bugün stada alınmadı. Bu mu il güvenlik kurulundan çıkan karar. Maçlara ailemizle gelmeyelim mi? Yine de takımımızı desteklemek için maça girdik ama ne zaman bu uygulama son bulacak. Biberon, mama, çocuk bezi kime zarar verir.\"

ANTALYASPOR\'DAN YANIT

Hüseyin Işık\'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından ilgi gördü. Bir süre sonra Antalyaspor\'un sosyal medya hesabından taraftara yanıt verildi. Antalyaspor\'un taraftarına gönderdiği mesajda, \"Değerli taraftarımız. Öncelikle bebeğinizin stadyuma alınmayan biberonuyla ilgili konuyu gerekli makamlara taşıdığımızı belirtmek isteriz. Düzenlemelerin bir an önce yapılması mevzusunda elimizden gelen her şeyi yapacak ve Antalyaspor A.Ş olarak konunun takibinde olacağız. Antalyaspor\'umuzun maçlarında ailenizle beraber takımımıza olan desteğinin sürmesi dileğiyle.\"

Sosyal medyadaki yazışmanın ardından bazı taraftarlar da çocuğunun elinde taşıdığı cipsin güvenlik personeli tarafından stada alınmadığı, kadın taraftarın çantalarını araçlarına koymak zorunda kaldığı gibi paylaşımlarıyla Hüseyin Işık\'ın yaşadığı sorunun benzerini yaşadıklarını anlattı. Bazı taraftarlar da elektronik sigaranın stada alınmasını eleştirdi.

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