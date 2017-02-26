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Spor

Taraftarın saldırısına uğrayan Bursasporlu Harun Tekin: Kendini bilmez barbar grubu!

Kasımpaşa’ya 4-0 mağlup olan yeşil-beyazlı kulüpte bir grup taraftar takım otobüsünü durdurarak futbolcuları darp etmişti

26 Şubat 2017 01:49

Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin, dün gece saatlerinde bir grup taraftar tarafından maruz kaldığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda bize küfürlerle, taşla, sopayla ve bıçakla kalleşçe saldırma girişiminde bulunan kendini bilmez barbar grubunu bütün Bursaspor taraftarından ayrı tuttuğumu belirtmek isterim" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 4-0 mağlup olan yeşil-beyazlı oyuncular, dönüş yolunda bir grup taraftarın saldırısına maruz kaldı. Takım otobüsünün içinde yaşanan olayda yüzüne darbe alan kaleci Harun Tekin, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli kaleci, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Uzun yıllardır formasını onurla ve gururla taşıdığım Bursaspor formasıyla böylesine vahim bir olayı yaşamak beni, ailemi ve takım arkadaşlarımı derinden üzdüğünü bilmenizi isterim. Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda bize küfürlerle, taşla, sopayla ve bıçakla kalleşçe saldırma girişiminde bulunan kendini bilmez barbar grubunu bütün Bursaspor taraftarından ayrı tuttuğumu belirtmek isterim. Bu zorlu süreçte camia olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız dileğiyle.”

 

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