Taraftarın bozuk parasına çözüm

Antalya'da yapımı bitmek üzere olan 33 bin kişilik stadyumda oynanacak maçlara, seyircinin bozuk para ve pet şişe ile girmelerine izin verilmeyecek. Toplanan paralar, yardım kuruluşlarına ulaştırılacak.

Antalya Valisi Muammer Türker başkanlığında, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde düzenlen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'na farklı spor branşlarının temsilcileri ile emniyet, jandarma ve sağlık müdürlüğünden yetkililer katıldı.

Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun gereği alınan kararların görüşüldüğü toplantıda, spor temsilcileri önerilerini sundu.

Kurulda, yeni yapılan statta emniyet müdürlüğünce yapılan tespitlerde risk analiz tablosu oluşturulduğu ve otopark, tribünler, oyun alanı gibi alanlarda 450-600 özel güvenliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtildi.

Risk analiz tablosunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor müsabakalarının risk durumunun çok yüksek olduğu, bu maçlarda 750 polis 600 de özel güvenlik görevlisinin görev almasının öngörüldüğü vurgulandı.

Bozuk paralar turnikelerde toplanacak

Antalyaspor Kulübü Genel Müdürü Adem Kart, burada yaptığı konuşmada, alınacak tedbirlerde yapımı bitmek üzere olan Antalya Arena'da oynanacak maçlarda taraftarın stada bozuk para ve pet şişe ile girmelerine izin vermeyeceklerini söyledi.

Turnikelerde bozuk paraların toplanacağını anlatan Kart, şöyle konuştu:

"Yeni stadyumda sıfır atık madde olsun istiyoruz. Bunun için de bozuk para ve pet şişeyle girilmesine izin verilmeyecek. Kamu yararına yardım toplama faaliyeti yürüten dernek ve benzeri kuruluşlarla görüşerek, toplanan paraların bu kurumlara verilmesi için ilgili kurumlarla yazışma yapılmalı. Çünkü bu paraları almak da almamakta sıkıntı. Onun için bu konuda bir çalışma yapmalıyız"

Vali Türker de bozuk paraların kamu yararına hizmet veren yardım kuruluşlarına verilmesini isteyerek, "Bu konuda bir çalışma yapalım. Yardım kuruluşlarıyla bağlantı kurup, bağış kutusu temin edelim. Kura çekilerek her hafta bir dernek ya da vakıf belirleyip, bağış kutularını stada yerleştirilmesini sağlayalım" diye konuştu.