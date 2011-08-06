-TARAFTARDAN METRİS CEZAEVİ'NE ARAÇ KONVOYU İSTANBUL (A.A) - 06.08.2011 - Fenerbahçeli taraftarlar, futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticilere destek vermek amacıyla yarın Kadıköy'den Metris Cezaevi'ne araç konvoyu düzenleyecek. Organizasyon kapsamında, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın yanında bulunan eski Salı Pazarı'nda saat 15.00'de toplanacak olan sarı-lacivertli taraftarların, buradan konvoy halinde Bağdat Caddesi ile Boğaziçi Köprüsü güzergahını takip ederek Metris Cezaevi'ne kadar gidecekleri ve yine aynı yolu takip ederek geri dönecekleri belirtildi. Konuyla ilgili olarak, ''www.12numara.org'' internet sitesinden yapılan açıklamada, imkanı olan tüm Fenerbahçe taraftarlarının bu araç konvoyuna katılmaları istenerek, ''3 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yaşanılan süreçte, yarattıkları suni gündemlerle yargısız infaz yapanlara karşı tepkimizi demokratik olarak ve taşkınlık yapmadan, korna çalarak gerçekleştireceğiz. Tüm taraftarlarımızı bu organizasyonda Fenerbahçelilik ruhuna yakışır şekilde, olaylardan uzak durarak gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Her türlü haksızlığa karşı, camiamıza yapılan oyunlara karşı, koşulsuz şartsız Fenerbahçemizin sahipsiz olmadığını herkese göstereceğiz'' ifadesine yer verildi.