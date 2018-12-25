Taraftardan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a: Başkanım yine otobüsle mi dönecekler?

Spor Toto Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmanda 0-0'lık beraberlikle ayrılırken stat çıkışında Başkan Ali Koç'a taraftar tepki gösterdi.

Ligin ilk yarısını topladığı 16 puanla 17. sırada küme düşme potasında tamamlayan sarı lacivertliler, oynadığı futbolla da taraftarına umut vermedi.

Sözcü'nün haberine göre maçı tribünden izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bitiş düdüğüyle birlikte stattan ayrıldığı sırada bir taraftar "Başkanım yine otobüsle mi dönecekler?" diye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ali Koç ise bu tepki karşısında sessiz kalarak olay yerinden uzaklaştı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenildiği maçın ardından takımın ceza olarak İstanbul'a otobüsle dönmesine karar verilmişti.