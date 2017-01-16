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Spor

Taraftardan Drogba'ya: Marsilya'yı sevdiğini söyleme, 1 ayda kazandığın parayı biz ömür boyu kazanamıyoruz, Çin'e geri dön!

Drogba Marsilya'nın transfer gündeminde

16 Ocak 2017 15:23

Fransa 1. lig takımlarından Marsilya taraftarı eski futbolcuları Didier Drogba'yı takımda istemediklerini belirterek son lig maçında kale arkası tribününde "Marsilya'yı sevdiğini söyleyip durma.1 ayda kazandığın parayı biz ömür boyu kazanamıyoruz.Çin'e geri dön!" pankartı açtılar.


Marsilya'nın Ligue 1'de Monaco'yu ağırladığı mücadele öncesi Veledrome Stadı'nda pankart açan taraftarlar 38 yaşındaki yıldıza "Drogba, artık Marsilya'yı sevdiğini söylemeyi bırak! Bizim hayatımız boyu elde edemeyeceğimiz parayı sen 1 ayda kazanıyorsun. Ağlama ve Çin'e dön!" mesajını gönderdi. 



Drogba, daha önce birçok kez yaptığı açıklamalarda, Marsilya'yı çok sevdiğini ancak futbolculuğunun yöneticiler tarafından suistimal edildiğini ve emek verdiği bir yerde yarı fiyatına oynayamayacağını belirtmişti. 

Marsilya, Fransa'da göçmenlerin en çok nüfusa sahip olduğu, işsizlik ve fakirliğin yoğun olarak görüldüğü şehir olarak biliniyor. 

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Didier DrogbaMarsilyaMonacomarsilyayı sevdiğini söyleyip durma

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