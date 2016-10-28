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Spor

Taraftara çağrı yaptılar sadece bir kişi geldi!

Eskişehirspor Kulübü'nün sosyal medyadan yaptığı çağrı yanıtsız kaldı

28 Ekim 2016 16:23

Eskişehirspor yeni evine Bandırmaspor maçı ile 'merhaba' diyecekken, stadın yetişmesi için Ali Erginer isimli bir taraftar çalışmalarda bizzat yer alıyor.

Stat ve çevresindeki çalışmalar son sürat devam ederken, belediyeler işçileriyle bizzat destekte bulunuyor. Buna rağmen sayının yetersiz kalması üzerine sosyal medyadan taraftarlara çağrılarda bulunuldu.

Bu çağrılara bir tek Ali Erginer isimli Eskişehirspor taraftarı destek çıktı. Sabahın erken saatlerinde belediye işçileri ile mesaiye başlayan Erginer, küçük büyük demeden her çalışmanın içerisinde yer almaya çalışıyor.

Sadece kendisinin çalışmalara destek vermesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten Erginer, müsait olan tüm taraftarları stadın pazar günü oynanacak olan Bandırmaspor maçına yetişmesi için çalışmaya davet etti.

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