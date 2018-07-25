Taraftar tesisi basınca sözleşmesini feshetmişti; Atletico Madrid ile 6 yıllık anlaşma imzaladı

Atletico Madrid, Yeşil Burun Adaları asıllı Portekizli Gelson Martins'le 6 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen Martins'in Sporting Lizbon'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu ancak taraftarların tesisleri basması sonucu bazı oyuncular FIFA'ya başvurmuş ve kontratlarını feshetmişlerdi.

Bu fesih durumu sayesinde Gelson Martins, bonservissiz olarak Atletico'ya katılmış oldu. Hatırlanacağı üzere, FIFA'da dosyası bulunan bir başka oyuncu da Fenerbahçe'nin uızun süre peşinden koştuğu Bas Dost'tu. Hollandalı oyuncu ise Gelson Martins'in aksine bir anda verdiği kararla herkesi şaşırtmış ve Lizbon ekibiyle sözleşme yenilemişti.

23 yaşındaki yıldız oyuncu geçen sezon çıktığı 52 maçta 13 gol 13 asistlik performans sergilemişti.