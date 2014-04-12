Taraftar gruplarından 'E-bilet' uygulamasına tepki

Türkiye'nin büyük futbol kulüplerinin taraftar grupları tarafından yapılan açıklamada "Uygulama ile sistemin tepki gösteren – isyan eden – hak arayan kesimlerini bu yolla gözlem altında tutmaya ve en ufak bir protesto sonrasında, toplu gözaltılarla taraftarlar arasındaki muhaliflerin baskı altına alınması söz konusudur" denilerek uygulamaya tepki gösterildi.

"E-Bilet uygulaması; taraftar kavramını müşteriye indirgemekle kalmayıp, tüm özlük-kimlik bilgilerimizi e-bilet sistemine kaydedip, biz taraftarları adeta fişlemektedir." denilen açıklamanın tam metni şöyle:

Ülkemizde, spor alanlarında yaşanan şiddeti önlemek amacı ile yaygın adıyla ‘Sporda şiddet yasası’ resmi adıyla ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’ 2011 yılının başından beri yürürlükte. Bu kanun, içinde tribünde meşale yakılmasından şike ve teşvik primine kadar birçok maddeyi barındırıyor. Kanun kimilerine çok sevimli görünse de, bizler için zaten endüstriyelleşme ve piyasanın pençesinde olan futbol ve tribün kültürünü yozlaştırmak, taraftarlığı öldürmek adına çıkartılmış bir kanundur. Bu durumun son peydahlarından biri de tribünlerde ‘e-bilet’ uygulamasıdır.

Uygulama ile sistemin tepki gösteren – isyan eden – hak arayan kesimlerini bu yolla gözlem altında tutmaya ve en ufak bir protesto sonrasında, toplu gözaltılarla taraftarlar arasındaki muhaliflerin baskı altına alınması söz konusudur.

Bu uygulama aslında ilk bakışta ‘teknolojinin nimetlerinden faydalanma’ ve ‘karaborsayı önleme’ olarak görülse de, taraftar gözüyle bakıldığında önümüze bambaşka bir tablo çıkıyor. Futbolun piyasanın bir nesnesi olmaya, yani bir metaya dönüşmesiyle başlayan taraftarı ‘seyircileştirme’ ya da ‘müşterileştirme’ düşüncesi, e-bilet ile bir kez daha dayatılmak isteniyor.



Tribünlerimize ve taraftar kimliğimize yönelik baskıcı ve yasakçı kafa yapısının yeni ürünü olan E-Bilet uygulamasının 14 Nisan tarihinden itibaren hayata geçirileceği, ilgili kurum ve makamlarca kamuoyuna duyurulmuştur.

Taraftarlar 14 Nisan’ dan itibaren stadyumlara girebilmek için; e-bilet namı değer Passolig kartını almak mecburiyetinde bırakılacaktır. Taraftarlar kartı satın alırken 15 – 25 (GS,FB, BJK ,TS) lira; 5.5 lira kurye ve biletlerine tanımladıkları her bir maç için 2 lira ek hizmet bedeli ödeyeceklerdir. Ayrıca ilgili bankayla konuyla ilgili 10 yıllık bir sözleşme imzalandığı için bu açılış bedelleri her sezon başında arttırılacak ve bize ait olan bir ürünün yeniden bize satılması yetmiyormuş gibi taraftarlık olgusu tamamen ticari bir meta haline getirilecektir.

E-Bilet uygulaması; taraftar kavramını müşteriye indirgemekle kalmayıp, tüm özlük-kimlik bilgilerimizi e-bilet sistemine kaydedip, biz taraftarları adeta fişlemektedir. Taraftarların organize olarak hareket etmesini engellemeyi amaçlamakta, kısacası tribün kültürü ve taraftar kimliğini ortadan kaldırmayı hedef almaktadır.

Bundan önce meşale, pankart, konfeti ve deplasmana gitmek gibi tribünün en temel öğelerini ve haklarını yasaklayan zihniyet bugün de e-bilet ile, takımının mücadelesine omuz vermek için tribüne koşan taraftarı fişleme, tribünlerde gruplaşmayı önlemeye çalışma yoluna gidiyor. Yani uygulama tamamen taraftarların aleyhine bir durum ortaya çıkartıyor.

Elbette tribünlerde şiddet olayları yaşanmaktadır. Ancak bu olayların önüne geçmek için tribün kültürünü yok etmek isteyen uygulamalar bütünüyle her geçen gün daraltılan tribünlere, yani taraftarların alanına müdahaledir. Bu noktada unutulmaması gereken en önemli durum, taraftarların kulüplerin gerçek sahibi olduğu ve tribünlere uygulanan bu denli yaptırımların kendi isyancısını yaratacağı ve ‘gerçek şiddet’ olaylarının yaşanabileceğidir. Bu sebeplerden ötürü başta e-bilet uygulaması ve deplasman yasakları olmak üzere taraftarlığı yozlaştıran tüm uygulamaların karşısındayız.

Konunun gündeme geldiği ilk günden itibaren tribün grupları ve taraftarlar olarak, bu uygulamaya karşı olduğumuzu açıkça belirtmiş olmamıza rağmen yanlışta ısrar eden kişi ve kurumlara bir kere daha sesleniyoruz:

- Konunun doğrudan muhatabı olan biz taraftarların, E-Bilet uygulamasıyla ilgili görüşleri ve itirazları hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır.

- Hal böyleyken E-Bilet uygulaması hiçbir sorunu çözmeyecek, yeni sorunların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

- Ülkemiz liglerinde sezonun bitmesine neredeyse 1 aylık süre kalmışken bu uygulamanın başlatılıyor olması bizce manidardır. Bu uygulamanın liglerimizde Spor Toto Süper Lig için şampiyon olacak, Avrupa kupalarına katılacak, bir alt lige düşecek ve yine PTT 1. Lig için bir üst lige çıkacak ve bir alt lige düşecek takımların belli olacağı final haftalarına denk getirilmesinin tesadüf olmadığına inanıyoruz. E-bilet için yapılan anlaşmanın 10 yıllık bir süreci kapsadığı düşünüldüğünde de; bu yanlış uygulamanın an itibariyle sadece adı geçen Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig takımlarını değil ülkemizdeki bütün takımları ve taraftarları ilgilendiren bir sorun olduğu aşikardır. Çünkü bizler için için Amatör Kümede takımlarını destekleyen taraftarlar ile Süper Ligde takımlarını destekleyen taraftarlar birdir ve eşittir.

- Taraftarlar olarak, bu uygulamaya karşı mücadelemiz gerek hukuki gerekse de fiili ve meşru zeminlerde gelişerek devam edecektir.

- Söz konusu uygulamanın kararını verenleri son kez uyarmak ve büyük bir yanlıştan dönmeleri çağrısını daha güçlü haykırmak için tüm taraftarları bu haftadan itibaren MAÇLARA GİRMEMEK dahil her türlü demokratik tepkimizi göstermeye ve TRİBÜNLERİMİZE KARALAR BAĞLAMAYA çağırıyoruz.

- Taraftarlar olarak, bu haftadan itibaren maçlara siyahlar giyinerek gidelim, tribünlerimize siyah pankartlar asalım.

1907 Unifeb – Akigolar – Altay 1914 Taraftarlar Derneği – Altınordu Taraftarlar Derneği – Anadolu GFB – Anadolu Yakası Beşiktaşlılar – Arma Aşkına – Atalar – Beleştepe – Buca Fan Club – Büyük Antalyaspor Derneği – Çorlu Kartalları – Dişi GözGözler – Dişi Kartallar – EFB Sabahlayan Tayfa – Fenerbahçeliler Derneği – FTD Cadde – Genç Fenerbahçeliler – Göztepe Uniforce – Göztepe Yalı Derneği – Group Legend – Grup 1966 Antalyaspor Taraftarlar Derneği- Grup Lacivert – Hatayspor Taraftarlar Derneği – İki Direk Arası – İzmir Samsunspor Taraftarlar Derneği – İzmirspor Taraftarları – Joganita.net – KaraKızıl – Karşıyaka Çarşı Grubu – Nefer (Eskişehirspor) – Sefaköy Kartalları – Sokak (Ankaragücü) – Sol Açık Taraftar Grubu – Son Barikat – Tatangalar – Tekyumruk – Totem 1907- Viva Göztepe – Yakacık Kartalları – Yeşil Cephe – Taraf Der – Taraftar Hakları Derneği