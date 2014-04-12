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Spor

Futbolda kağıt bilet dönemi bitiyor

Türkiye futbolunda 14 Nisan Pazartesi gününden itibaren kağıt bilet dönemi sona erecek

12 Nisan 2014 18:39

Kağıt bilet devri kapanıyor Türkiye futbolunda e-bilet uygulaması 14 Nisan'dan itibaren hayata geçecek. Bu tarihten itibaren elektronik kart sahibi olmayanlar maç bileti alamayacak.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un getirdiği düzenlemelerden biri olan elektronik bilet (e-bilet) uygulaması, 14 Nisan'dan itibaren Passolig kartlarla hayata geçecek ve Türk futbolunda yeni bir dönem başlayacak.

Yeni uygulamayla şiddeti alışkanlık haline getiren "holiganlar"ın stadyumlara girmesinin önüne geçilmeye çalışılacak. E-bilet sistemi, şiddete karışan seyircilerin tespiti noktasında önemli katkılar sağlayacak.

Stadyumlardaki güvenlik zafiyetini ve olumsuz olayları asgariye indirecek e-bilet, seyirden men cezası almış kişilerin tespiti noktasında güvenlik görevlilerine kolaylık sağlayacak.


Olaylı derbi süreci hızlandırdı

 

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iki maçın çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalması e-bilet uygulamasını zorunlu kıldı. Ligin ilk yarısında yapılan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin siyah-beyazlı taraftarların sahaya girmesi nedeniyle tatil edilmesiyle e-bilet süreci de hızlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı futbol sahalarında istenmeyen olayların önüne geçmek için 4 maddelik eylem planı hazırladı. E-bilet sistemine geçilmesi de eylem planının en önemli maddesini oluşturdu.

Süper Lig'in ikinci devresinde sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle tamamlanamayan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması da e-bilet dönemine geçilmesinin kaçınılmaz olduğunu gösterdi.


Passolig kart zorunlu olacak

 

Yeni dönemin başlayacağı 14 Nisan'dan itibaren elektronik kart sahibi olmayanlara maç bileti satışı yapılmayacak. Bu tarihten itibaren bilet satın almak isteyen taraftarların öncelikle Passolig kart almaları gerekecek.

Maçlara girmek isteyen taraftarlar "www.passolig.com.tr" internet sitesi veya özel satış noktalarından Passolig kartlarını alacak. Sporseverlerin kartlarını alabilmeleri için, başvuru formunu doldurup, fotoğraflarını yükleyip, ödemeyi gerçekleştirmeleri yeterli olacak. Passolig kart sahibi olan taraftarlar "passo.com.tr" bilet sitesi üzerinden ya da gişeden kartlarına maç bileti yükleyebilecek.

Passolig kart sahipleri yükledikleri maça ilişkin her türlü detaylı bilgiye (koltuk numarası, maç saati, maçın oynanacağı tarih, maçın oynanacağı stadyum vs) rahatlıkla ulaşabilecek. Taraftarlar, uzun kuyruklarda beklemeden kartlarını stadyum kapılarında bulunan elektronik okuyuculara okutarak içeri daha hızlı girebilecekler ve kendi koltuklarında oturabilecekler.

Passolig kartın, maç biletinin yanı sıra banka kartı, kredi kartı, kulüp taraftar kartı, anlaşmalı şehirlerde ulaşım kartı ve mağaza indirim kartı gibi çok fonksiyonlu işlevi bulunacak.

 

Kombine kartlar kullanılabilecek

 

Bu sezon alınacak Passolig elektronik kartlar, 2014-2015 sezonu sonuna kadar geçerli olacak. Kombine kart sahipleri ise 2013-2014 sezon sonuna kadar mevcut kombine kartlarıyla statlara giriş yapabilecekler. 2014-2015 sezonu için kombine kart almak isteyen taraftarların Passolig elektronik kart sahibi olmaları gerekecek.

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