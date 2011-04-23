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Spor

TARAFTAR COŞTU BURSA (A.A)

23 Nisan 2011 23:08

-TARAFTAR COŞTU BURSA (A.A) - 23.04.2011 - Bursasporlu taraftarlar, 6 haftanın ardından gelen 2-1'lik galibiyeti doyasıya kutladı. Yeşil-beyazlı taraftarlar, Manisaspor maçının 2-1 bitmesiyle birlikte futbolcuları tribünlere çağırarak alkışladı. Taraftarlar, 6 haftadır maç kazanamayan futbolcuları soyunma odasına alkışlarla uğurladı. Bursasporlu futbolseverler, Kirita'dan sahanın ortasına giderek ''3'lü'' çektirmesini istedi. Kirita, taraftarların bu isteğine olumlu cevap verdi. Kirita ile birlikte coşan taraftarlar, stat hoparlörlerinden çalan oyun havasıyla tribünler de eğlendi.

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