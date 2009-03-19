Taraftar cinayetine 350 bin liralık tazminat davası

Beko Basketbol Ligi'nde, geçen yıl Bandırma'da oynanan Banvitspor-Pınar Karşıyaka maçına giderken mola verdikleri dinlenme tesisinde çıkan kavgada 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgür Soylu'yu tabancayla öldürdükleri iddia edilen 5 sanığa, Soylu'nun ailesi tarafından 350 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açıldı.



Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu karşısındaki bir akaryakıt istasyonunda Kasım 2008’de meydana gelen olayda, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi Özgür Soylu ve diğer taraftarların bulunduğu otobüs mola verdiğinde, istasyondakilerle aralarında kavga çıktı. Kavgada açılan ateş sonucu yaralanan Soylu, hastanede öldü.



Taraftarlar da petrol istasyonunu savaş alanına çevirdi. Jandarma olaya karışan, akaryakıt istasyonu sahipleri ile birlikte 34 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen akaryakıt istasyonu sahiplerinden Bünyamin Gündüz tutuklanırken, Hakan Gündüz, Halil İbrahim Gündüz, Ertuğ Gündüz ve Bilal Belkuyu ile Karşıyakalı 28 taraftarı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Savcı, biri tutuklu 5 sanık hakkında `Kasten adam öldürme, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından `ömürboyu' ve 4'er yıl hapis cezası istemiyle Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. 28 taraftar hakkında da `ızrar' (zarar vermek) suçundan Balıkesir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 ay ile 3'er yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Ceza davaları devam ederken, Soylu Ailesinin avukatı Atilla Ertekin, biri tutuklu 5 sanık hakkında toplam 350 bin TL tazminat istemiyle Balıkesir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeni bir dava açtı. Avukat Atilla Ertekin, “Ailenin biricik oğulları hiç yoktan bu hayattan gitti. Her olaya elinde silahla koşturan davalıların hem cezai hem de mali açıdan topluma ibret verecek şekilde cezalandırılması gerekir. Ailesinin gözbebeği olan ve çevresinde sevilen Özgür eğer yaşasa mezun olacaktı. Beden eğitimi öğretmeni olmak için hiç bir engeli bulunmuyordu'' dedi.



Özgür'ün ölümünün ardından ailesinin kendilerini `yaşayan ölüler' olarak tanımladığını büyük acı ve ızdırap içinde olduklarını belirten Ertekin, tek oğlunun desteğinden yoksun kalan anne Sevim Altun ve baba Sabri Soylu için 75'er bin TL maddi, acıları biraz olsun telafi etmek için de 75'er bin TL manevi tazminat ödenmesini istedi.



Kardeşini kaybeden Özlem Soylu için de 50 bin TL manevi tazminat talep eti. Sanıkların, Soylu ailesine toplam 350 bin TL tazminat ödemesini istedi. Tazminat davasına henüz başlanmadı.

