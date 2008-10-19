Taraf'tan yeni Aktütün fotoğrafı

Taraf, bugünkü birinci sayfasında Aktütün Karakolu'na yapılan baskın sırasında insansız hava aracı (iha) tarafından çekilmiş bir fotoğraf yayımladı.





Taraf'ın haberinde şu bilgilere yer verildi:



Genelkurmay 'Aktütün çevresi diye Kandil Dağı'nı gösterdiler' açıklaması yaptı. Bu doğru değil, 14 Ekim saat tam 14'te insansız hava aracı Aktütün ve civarındaki tepeleri çekmeye başladı.



Çünkü saldırı başlamıştı. Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'na iletilip naklen izlenen bu görüntüler, 14 Ekim'de PKK'nın hazırlık görüntülerinin yanı sıra Taraf'ın birinci sayfasındaydı.



Genelkurmay'ın değinmediği bu fotoğrafı medya da yok saydı. Bugün başka bir karesini verdiğimiz görüntülerde insansız hava aracı patlayan bombaları karargâha anında aktarıyordu.

