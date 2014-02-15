Taraf'tan Oral Çalışlar'a: Alçaklıktan kurtulmak için iddianı açıkla!

Taraf ’ın eski genel yayın yönetmeni Radikal gazetesi yazarı Oral Çalışlar, "Bu gazetede, daha önce çalışan dört yazı işleri müdürünün kendisine anlattıklarından, Taraf'ın tam bir proje olduğuna kesin kanaat getirdiğini” ileri sürdü. Bu iddia üzerine Taraf gazetesinden sert bir tepki geldi. Çalışlar'ın yanı sıra Taraf'ın eski yazı işleri müdürleri Markar Esayan, Kurtuluş Tayiz, Yıldıray Oğur ve Tuncer Köseoğlu'na da seslenen Taraf, ortaya atılan iddiayı açıklama çağrısı yaptı. Metinde, "Sizi aşağılık ve alçak olmaktan kurtarmak istiyoruz" denildi.

Oral Çalışlar'ın dün CNN Türk ekranlarında sarf ettiği iddia ardından Taraf gazetesinin birinci sayfasında "Oral Çalışlar ve arkadaşlarına çağrı" başlığıyla bugün (15 Şubat 2015) şu yazı yayımlandı:

Taraf ’ın üç ay genel yayın müdürlüğünü yapan Radikal Gazetesi Yazarı Oral Çalışlar, dün Doğan Grubu’na ait CNNTürk televizyonunda, 'Taraf'ın bir proje olduğundan eminim' iddisında bulundu.

Çalışlar, bu gazetede, daha önce çalışan dört yazıişleri müdürünün kendisine anlattıklarından, “Taraf ’ın tam bir proje olduğuna kesin kanaat getirdiğini” söyledi.

Sözünü ettiği yazıişleri müdürleri Markar Esayan, Kurtuluş Tayiz, Yıldıray Oğur ve Tuncer Köseoğlu.

Bu insanlar, bu gazetede beş yıl içinde “Taraf ’ın bir proje olduğunu” anlamışlar ve Çalışlar’a bunu ayrıntılarıyla anlatmışlar.

Şu anda genel yayın müdürümüz olan Neşe Düzel’in de aralarında bulunduğu gazetenin kurucuları da sizin bildiğiniz gerçeği öğrensin.

Siyasi iktidarın, “camide içki içtiler”, “Kabataş’ta başı örtülü kadına tacizde bulundular” türünden korkunç yalanlar söylediği... Onun bu yalanlarını destekleyen ve yayan yandaşların bulunduğu... Kısacası medyanın, “Alo Fatih” hattına bağlandığı bu rezil dönemde, eğer becerebilirseniz, sizi dürüstlüğe ve açıklığa çağırıyoruz.

Yoksa televizyonlara çıkıp öyle lafları eğip bükerek, bir söylediğinden biraz sonra çark etmek, “öyle de söylemedim” diyerek belirsiz kavramlar içinde dolaşıp bir gazeteyi suçlamak çok alçakça ve aşağılıkça bir davranıştır.

Sizi aşağılık ve alçak olmaktan kurtarmak istiyoruz.

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Oral Çalışlar'ın Taraf'la ilgili iddiaları

Oral Çalışlar, dün dile Aslı Aydıntaşbaş'ın sunduğu Medya Mahallesi programında Taraf'ın bir proje olduğunu ve arkasında gizli bazı odakların olduğunu savundu. Çalışlar, gazetenin her ay bir kaç milyon dolar zarar ettiğini ve gazetenin sahibi Başar Arslan'ın bu açığı kapatacak ticari güçten yoksun olduğunu iddia etti. Gazeteyi finanse eden kişilerin kim olduğunu bilmediğini söyleyen Çalışlar gazeteden ayrılan hükümet yanlısı isimlerin olan biteni daha iyi bildiğini savundu. Yıldıray Oğur, Kurtuluş Tayiz, Markar Esayan gibi isimlerin Taraf'ın bilinmeyenlerini anlatması gerektiğini kaydeden Çalışlar "Bunu bilen arkadaşlar onlar. Onlar yaptılar yani" dedi.

Gazeteciler.com sitesinde yer alan haberin devamı şöyle:

'Kurtuluş'un, Yıldıray'ın anlatması lazım'

Oral Çalışlar: Bunları ben dolaylı olarak söylerim ki bu doğru olmaz. Ben kendi dönemimi anlatabilirim. Orada bir proje olduğu ve bu projenin ihtiyaç halinde kullanılmak istendiğini artık biliyorum. Bunu bilen arkadaşlar onlar. Bunları Tuncer'in, Kurtuluş'un, Yıldıray'ın, Markar'ın anlatması lazım. Onlar yaptılar yani. Ben kendi dönemime geleyim.

Aslı Aydıntaşbaş: Şu beni rahatsız etti beni. Taraf'ta geriye kalanlar projenin devamıdır demiş oluyoruz.

'Taraf'ın bir proje olduğundan eminim'

Ben öyle düşünüyorum. Bu insanların hiç birine kişisel olara bir tavrım yok. Benim inancım o ki Taraf bir projedir. Taraf'ın bir proje olduğunu daha iyi anlatabilecek olanlar tabii ki içinde olanlardır. Ha oradaki herkes teker teker bu projenin içindedir diyemem. Bana dersen ki 7 yıllık Taraf tecrübesinden ne anladın? Taraf bir projedir derim. Bundan hiç şüphem olmaksızın eminim.

'Taraf her ay bir kaç milyon dolar zarar ediyor'

Taraf ayda bir kaç milyon dolar zarar eden bir gazete. Patronu Başar Arslan'ın bu parayı kapatabilecek herhangi bir işi yok.

Aslı Aydıntaşbaş: Sabah da zarar ediyor...

'Patronun bu açığı kapatacak parası yok'

Oral Çalışlar: Tamam Sabah için de bazı iddialarda bulunabiliriz. Ben Taraf için konuşuyorum. Başar Arslan'ın her ay bir kaç milyon doları kapatabilecek herhangi bir geliri, işletmesi, imkanı yok. Bu gazete hala bu açığa karşın 7 senedir çıkıyor. Kim çıkarıyor, kim veriyor? Bunu ben bulamam. Birilerinin bu parayı verip bu gazetenin belli bir amaçla çıkarıldığını biliyorum. Bu kadarı belli.