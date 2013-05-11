Taraf'taki istifalar Borsa'ya da yansıdı

Borsa İstanbul'da işlem gören Taraf Gazetecilik'in piyasa değeri, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni ve ardından köşe yazarlarının istifası sonrasında bir haftada yaklaşık 34 milyon lira düştü.

Halka açıldığı 2 Mart 2012 tarihinden beri genel olarak yükselen trend içinde hareket eden ve yatırımcısını sevindiren Taraf Gazetecilik hisseleri, Ahmet Altan'ın ayrılmasından sonra genel yayın yönetmeni olan Oral Çalışlar'ın ve ardından sayıları 20'yi aşan yazarının istifa etmesiyle tersine döndü.

İstifaların ardından hızla düşüşe geçen Taraf hisseleri, bu hafta yaklaşık yüzde 45 oranında değer kaybederek en düşük 5,88 liraya kadar geriledi. Bu düşüşle toplam piyasa değeri 56,4 milyon liraya kadar gerileyen Taraf Gazeteciliğin önceki hafta kapanışı itibariyle piyasa değeri 102,2 milyon liraydı.

Haftanın son işlem gününde gördüğü en düşük 5,88 liradan son yarım saatte gelen tepki alımlarıyla haftayı 7,14 liradan haftayı tamamlayan Taraf'ın piyasa değeri de böylece 68,5 milyon lira oldu.

Taraf gazetesinde hızlı bir popülerlik ve yükseliş gerçekleştiren Ahmet Altan'dan sonra 1 Şubat'ta genel yayın yönetmenliği görevine getirilen Oral Çalışlar bu görevde uzun süre kalamadı ve yönetimle anlaşmazlık nedeniyle 26 Nisan'da istifa etti. Çalışlar'ın istifa etmesinin ardından 19 köşe yazarının yönetime karşı bir bildiri yayımlaması ve ardından istifa etmeleri diğer istifaları da tetikledi.

Analistler, köşe yazarları ile son iki senede hızlı bir yükseliş yakalayan Taraf gazetesinin okunulurluğunda çok önemli bir yere sahip yazarların istifasıyla gazetenin geleceğine yönelik tedirginliğin arttığını belirtiyor.

Taraf hisse senedinin uzun vadeli önemli destek seviyesi olan 6,00 liranın altını test ettiğini ve bu seviyeden tepki alımlarının geldiğini dile getiren analistler, hisse senedinde kalıcı toparlanmanın görülmesi için gazetenin geleceğine yönelik soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini kaydediyor.