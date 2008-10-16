Taraf'ın Aktütün dediği yer Kandil mi?

Taraf gazetesinin Aktütün'ün canlı yayını olarak açıkladığı ve Genelkurmay'ın büyük tepkisine neden olan fotoğrafların Kandil'de çekildiği öne sürüldü.



İddia Kanal 1 ve Star TV ana haber bültenlerinde dile getirildi. Taraf'ın "Aktütün baskınının casus uçaktan çekilmiş görüntüleri" olarak verdiği haber Kanal 1 ve Star TV'yee göre tamamen gerçek dışı...



Taraf haberinde şunları söylüyordu: Tarih 3 Ekim'i yani saldırı gününü gösteriyor... Bakın saatler ise olaydan 3.5 saat öncesini... Ve teröristler ne yapıyor... Az sonra saldıracaklar ve siper kazıyorlar...



ORASI AKTÜTÜN DEĞİL KUZEY IRAK



Kanal 1 Televizyonu'na göre ise görüntülerin üzerindeki enlem ve boylama bakınca söz konusu yerin Aktütün olmadığı ortaya çıkıyor:



37. 09 enlem 44.07 boylam Kuzey Irak'a ait.



Yani Aktütün'e kuş uçuşu 20 kilometre...



Yani dağları aşıp, yürüyerek gidilse bile mesafe 65-70 km.



KANDİL'İN ENLEM VE BOYLAMI



Kanal 1'e göre ikinci fotoğrafta enlem ve boylam 36.20'ye 45.04.



Yani Kandil dağı... Mesafe ne? Kuş uçuşu 110 km...



Yürüme mesafesi dağları da hesaba katında 200 km...



Taraf'ın Aktütün baskınına göstere göstere geldiler iddiasına karşılık Kanal 1'e göre bu görüntülerin hiçbirinin Aktütün'le uzaktan yakından ilgisi yok?



Star TV de haberinde şunları söyledi:

* Teröristlerin mayın döşediği ve siper kazdığı birinci görüntünün tarihi 5 Eylül 2008 olarak gösteriliyor. Aktütün saldırısı 3 Ekim'de gerçekleştirildi. Görüntüdeki koordinatlar incelendiğinde görüntünün çekildiği yerin Kandil Dağı'nın İran'da kalan kısmı olduğu sonucuna varılıyor.



* Teröristlerin yürürken görüldüğü ikinci görüntüde belirtilen koordinatlardan, görüntünün, Kuzey Irak topraklarında yer alan ve Aktütün'e 25 km. uzaklıkta bulunan Balinda Vadisi'nde çekildiği saptanıyor.









