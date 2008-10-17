Taraf ısrarlı: Orası Aktütün

Aktütün denilen yer Kandil mi?

Genelkurmay: Aktütün değil

TSK'nın, Aktütün'e yapılan PKK saldırısından haberi olduğunu iddia eden ve konuyla ilgili teröristlerin hareketlerini gösteren uydu fotoğrafları yayımlayan Taraf gazetesi, iddiasını sürdürüyor.Taraf gazetesinin haberinden sonra Star TV ve Kanal 1 ana haber bültenlerinde, koordinatlara göre söz konusu fotoğrafların Aktütün'e değil Kandil Dağı'na ait olduğu ileri sürülmüştü. Taraf gazetesi bugünkü sayısında bu iddiaları yanıtladı. Gazete, 'Halbuki gerçek yine çıplaktı' başlığıyla iddialara şu yanıtı verdi:"Taraf'ın anlık istihbarat görüntüleri ve GES Komutanlığı raporlarına dayandırarak yaptığı Aktütün haberlerini görmeyen bazı televizyon kanallarında anlık istihbarat görüntüleriyle ilgili yanlış bilgiler ve yorumlarla dezenformasyon yapıldı.Taraf, 14 Ekim'de Türkiye'yi sarsan haberinde askerin PKK'nın Aktütün'e saldırı hazırlığı içinde olduğunu önceden bildiğini ve yeterli tedbir almadığını iki resmi belgeye dayandırdı.Bunlardan ilki Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'nın Van Asayiş Kolordu Komutanlığı içindeki birimlerinin günlük İç Güvenlik Harekât Durum raporlarıydı.Taraf'ın yazışma numarası ve imzalayan kişiye kadar verdiği baskından sadece iki ve bir gün önceki İç Güvenlik Harekât Durum raporlarında Hakkâri bölgesindeki sınır karakollarına yönelik sansasyonel eylemler için ağır silahlarla ve katırlarla Türkiye'ye giren PKK'lıların isimleri, nüfus bilgileri, silah sayıları açıkça askeri yetkililere bildiriliyordu. Üzerinde dezenformasyon yapılamayacak kadar açık imzalı bu resmi raporlara söz konusu haberlerde hiç yer verilmedi.Taraf'ın Aktütün haberindeki ikinci kaynak olarak kullandığı ve resimlerini yayımladığı İnsansız Hava Aracı'nın anlık istihbarat görüntüleri ise teknik olarak çarpıtılmaya, kafaları karıştırmaya müsaitti. Halbuki gerçek bu kez de biraz teknik ama yine basitti.Bu haberlerde Taraf'ın Kandil'de bir ay önce çekilmiş istihbarat görüntülerini Aktütün'de 3 Ekim'de çekilmiş gibi gösterdiği iddia edildi.Halbuki Taraf'ın 14 Ekim günkü haberinde zaten bu görüntülerin bir ay önce 5 Eylül'de ve Irak içinde İran sınırı boyunca Hakkari'ye doğru yürüyen PKK'lılara ait olduğu yazılmıştı.Yani Taraf bu görüntülerle ilgili o haberlerde söylendiği gibi hiçbir şeyi çarpıtmadı. Ayrıca bir uzmana sorsalardı görüntülerin sağ üst köşesindeki koordinatların hava aracının durduğu yere ait olduğunu, çekilen görüntünün ise sağ alt köşedeki koordinatlar olduğunu bilebilirlerdi.Aynı haberde Taraf 3 Ekim günü yani Aktütün'e PKK'lıların saldırdığı gün çekilmiş üç ayrı anlık istihbarat görüntüsü yayımladı. Daha sonra televizyonda da kullanılan bu görüntülerde dezenformasyon yapma kararlılığındaki haber bültenlerinde 'Taraf yalan söylüyor. Bu görüntüler 25 km. uzakta çekilmiş, işe yaramaz' diye çıktı.Halbuki zaten Taraf yine 14 Ekim günkü haberinde bu görüntülerin Aktütün'ün hemen karşısındaki Irak sınırı içinde ve Aktütün'e yaklaşık 25 km. mesafedeki PKK'lıların mevzi kazma, mayın döşeme ve ağır silah yerleştirme görüntüleri olduğunu da yazmıştı.Ayrıca Taraf, anlık istihbarat görüntüleri içinde belki en önemli ve en dikkat çekici olanı PKK'lı grupları gösteren görüntüler sürerken bir anda İnsansız Hava Aracı'nın yer değiştirerek Aktütün'ü göstermeye başlaması olduğunu yazmıştı.İnsansız Hava Aracı'ndan (İHA) gelen görüntülerin sağ üst köşesinde araca önceden yüklenmiş koordinatlar belirtiliyordu ve görüntüler uzun süre 5-C olarak adlandırılan bir bölgeden PKK'lı grupları çekmeyi sürdürürken, saat 13:57:26'da birden kamera 6-C olarak adlandırılan yeni koordinattan görüntü vermeye başlıyor. 6-C olarak adlandırılan yer ise Aktütün Köyü'ydü.Uzmanlar, Aktütün koordinatının belli bir adla aracın hafızasına önceden kaydedilmiş olmasınınve baskının olduğu 3 Ekim günü Aktütün üzerinde İHA uçurulmasının, bu bölgede bir faaliyet beklendiğinin başka ve önemli bir delili olduğunu söylüyor.