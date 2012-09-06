Taraf gazetesi ÖSYM Başkanı'nı çekirgeye benzetti

Taraf gazetesi "ÖSYM bir sıçrar, iki sıçrar, hep sıçrar" başlığıyla ÖSYM Başkanı Ali Demir'i çekirgeye benzetti. 2012 Tıpta Uzmanlık Sınavı, 2011 Yükseköğrenime Geçiş Sınavı, Akademik Lisans Eğitim Sistemi ve Diploma Denklik Sınavları, 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Hâkim ve Savcılar Sınavı'nda yaşanan kopya skandallarını hatırlatan Taraf gazetesi "Ali Demir'in sonsuz hakkı var" diyerek çekirge fotoğrafıyla birlikte manşetine taşıdı.

Taraf gazetesi, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in 'Uludere' açıklamalarının yer aldığı haberi (24 Mayıs 2012) odun fotoğrafıyla yayımlamıştı.

Dicle Baştürk'ün Taraf gazetesindeki haberi şöyle:

Kopya olayları, soru sızdırma iddiaları, hatalı sorular, yanlış hesaplamalar nedeniyle şaibeli bir kuruma dönüşen ÖSYM’nin önceki gün Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavı’nı iptal etmesi “Pes” dedirtti. ÖSYM’nin güvenirliğini yitirdiğini belirten Özgür Eğitim-Sen Başkanı Yusuf Tanrıverdi “Başkan Ali Demir ve mevcut yönetimin görevine devam etmesi skandalların sürmesi anlamına gelecek” uyarısında bulundu.



Savcılık belge istedi



6 mayısta yapılan Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yarışma Sınavı’nın ardından ortaya atılan iddilara ilişkin, ÖSYM tarafından kurulan inceleme komisyonu çalışmalarını tamamladı. ÖSYM önceki gün yaptığı açıklamada, sınavın ardından soruların önceki sınava kıyasla zor olduğu yönündeki tartışmalar yaşandığını ve sonuçların açıklanmasının ardından bazı kesimlere ayrıcalık yapıldığına yönelik iddiaları hatırlattı. Açıklamaya göre, bu iddialar üzerine ÖSYM içerisinde kurulan inceleme komisyonu yaptığı çalışmalar sonucunda somut bir delile ulaşamadı ancak 8 soyut delil buldu. Sonuç olarak sınavın eşdeğer bir sınavla tekrarlanmasına karar verildi. Konuyla ilgili harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da ÖSYM’den, sözkonusu sınava ilişkin bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesini istedi.

ÖSYM’nin şaibeli bir kuruma dönüşmesine ilişkin Taraf’a konuşan ÖZ-KUR-DER (Tüm Özel Öğretim Kurslar, Hizmetiçi Eğitim Merkezleri, Dershaneler ve Etüt Eğitim Merkezleri Birliği) Başkanı Hilmi Alpan “Sınava girenler mağdur oluyor ve bu mağduriyetin bedeli ağır oluyor. ÖSYM’nin bundan sonra düzgün bir sınav yapacağını düşünmüyorum. Devlet ağırlığını koymalı, kişi yapamıyorsa görevden alınmalı” dedi.



Organize işler bunlar



Siyasal iktidarların sınavları kadrolaşmanın aracı olarak gördüğünü ifade eden Eğitim-Sen Başkanı Ünsal Yıldız da “Ali Demir’in başında olduğu kurumda güvensizliğin, şaibenin olmadığı tek sınav yoktur. Bunlar bu kadar ortadayken, bunu sınava katılan birkaç kötü niyetli kişiyle açıklamak akla zarar bir durumdur. Bu son derece organize yapılmaktadır. Belli ki ÖSYM de bu organizasyonun birebir içerisindedir. Ali Demir istifa etmeli, ona sahip çıkan siyasal iktidar bunun hesabını vermeli” diye konuştu.

ÖSYM’nin büyük bir çıkmazda olduğunu belirten Özgür Eğitim Sen Başkanı Yusuf Tanrıverdi ise şunları söyledi: “Ciddi bir yönetim zafiyeti var. ÖSYM üzerinde ciddi şaibe var. Bu kuruma artık kimse güvenemiyor. Acil olarak el atılması lazım. Ali Demir ve yönetimin görevine devam etmesi skandalların artarak devam etmesi anlamına gelecek.”

1546 avukatınn katıldığı hâkimlik ve savcılık sınavının sonuçları 30 mayısta açıklanmış, sadece 271 kişi 70 puan barajını geçebilmişti. Geçen sene sıfır puan alan 26 kişi ise bu sene ilk 50’ye girmişti. İnceleme Komisyonu’nun ulaştığı 8 soyut delil arasında bazı başarılı adayların karı-koca veya akraba olması, sınavı üstün başarıyla kazanan dört evli çiftin cevap kâğıtlarındaki tıpkılık, puanlarının birbirlerine yakın ve yüksek olması da yer aldı.



ÖSYM’nin hataları saymakla bitmiyor



ÖSYM’nin şaibeli bir kurum olmasına neden olan hatalarından, sizin için derlediklerimiz şunlar:

» 2012 TUS İlkbahar Sınavı’yla ilgili doktorların hatalı soru iddialarının ardından yargı puanların yeniden hesaplanmasına karar verdi. Yeni hesaplamaya göre doktorların görev yerleri değişti ve daha önce ataması yapılmayanlar yerleştirildi.

» 2011’de YGS’de basına verilen sınav kitapçığında soruların şifreli olduğu ortaya çıktı. Hatalı sınav kitapçıklarının gönderildiği cezaevlerinde sınav tekrarlandı.

» 2011 ALES’te İzmir’deki bir okulda kitapçıktaki sorular eksik çıktı.

» 2011 Yurtdışı Yükseköğretim diplomaları denkliği için seviye tespit sınavında tıp doktorluğu ikinci aşama kitapçığındaki 100 sorudan 75’i önceki yılın sorularıyla aynı çıktı, sınav iptal edildi.

» Öğretmen adaylarının girdiği 2010 KPSS’de Eğitim Bilimleri Testi’nde 350 aday 120 soruda 120 net yaptı. Soruların sızdırıldığının belirlenmesinin ardından sınav iptal edildi.



Çöp çeksek daha adil olur



@Alidogalli Ali Demir’in yeni sürümü çıkmadı mı daha? Bu devamlı hata veriyor artık

@Benellope Vallahi çok istikrarlı bir adam çıktı bu Ali Demir. Bravo, hiçbir sınavı atlamıyor

@vekilince Kaç yanlış bir Ali Demir götürür?

@ekomanhunt2009 Ösym’nin süpheli sınav yapması haber değildir, Ösym’nin düzgün sınav yapabilmesi haberdir

@601sokak ÖSYM’yi toptan iptal edip sınav yerine çöp çekme ve adım alma ile eleme yöntemine başvursak. Daha adil sonuçlar alabiliriz.

@travisandtyler ÖSYM Başkanımız adeta bir sincap gibi. Hop ortaya çıkıyor “Kopya çekildi, sınav iptal ihihihi” deyiveriyor, hop kayboluveriyor ihihihihi

@aiasss Ali Demir’i tebrik ediyorum. Nasıl beceriyorsa OSYM ‘nin her sınavında yeni bir skandal yaparak bir önceki sınavın skandalını unutturuyor.