İdris Naim Şahin'in hikâyesinin resmidir

Taraf gazetesi, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in 'Uludere' açıklamalarının yer aldığı haberi odun fotoğrafıyla yayımladı.

'Çınar değil, ıhlamur ağacı'

İçişleri Bakanı Şahin, Viyana ziyaretinde esnaf ve sivil toplum kuruluşları üyeleri ile sohbet toplantısına katılmıştı. Bir Türk lokantasının bahçesinde yapılması planlanan sohbet toplantısına kimse gelmeyince protokol masasına oturmayan İdris Naim Şahin "Orası fazla güneşli, şöyle çınar ağacının dibine oturalım." dedi. Ancak yaşlı bir vatandaş "o çınar ağacı değil. Ihlamur ağacı" diyerek Şahin'i düzeltti.

Sözlerinin basın tarafından yanlış aktarıldığını savunan Şahin, şöyle konuştu: “Bir kısım medyada yanlış anlatılmam yönünde alınmış bir karar var. Beni yanlış anlatmaya çalışırken komik duruma düşüyorlar. Viyana’da lokantanın bahçesinde halkla buluşmuşum. Yüksek ağaçların altında sohbet ediyoruz. Çınar ağacı gibi bir ağaç... ‘Çınar ağacının gölgesine oturduk’ dedim. Ihlamur ağacıymış. Önemli olan ağaçtır, cinsi önemli değil. ‘Ihlamur ağacı da bizim kültürümüzde vardır, faydalıdır’ dedim. Şu anda ağacı suçlamıyorum, birileri böyle gösterebilir. Bu konuşmanın neresinde bir gariplik var? Asıl anlatılmak istediğim aktarılmıyor.”