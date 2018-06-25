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TARABYA'DA KALABALIK ARTIYOR

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını takip ettiği  Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bulunduğu Tarabya sahil yolundaki kalabalık, dakikalar ilerledikçe artıyor

25 Haziran 2018 00:14

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçim sonuçlarını takip ettiği  Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'nün bulunduğu Tarabya sahil yolundaki kalabalık, dakikalar ilerledikçe artıyor.  Ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları olan yüzlerce kişi, \'Başkan Erdoğan\' sloganları atıyor. Toplanan partililer, Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'nün girişinde bulunan ve helikopter pistinin de bulunduğu meydana alınmaya başladı. Partililer, güvenlik noktasındaki aramalardan geçerek meydana giriş yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ilerleyen saatlerde burada bir konuşma yapması bekleniyor. 

Görüntü Dökümü
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-İçeri alınanlar
-Toplanan kalabalık
-Güvenlik noktasında aramalar
-Genel ve detaylar
 

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