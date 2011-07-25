Tarabya ve İstinye'ye teknepark

T24

'BUNLAR YÜZER MARİNALAR'



Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstinye ve Tarabya koylarına inşa edilecek tekneparklarla ilgili Saraçhane'deki Başkanlık Sarayında basın bilgilendirme toplantısı yaptı.Teknepark projelerinin İstanbul için çok önemli olduğuna dikkati çeken Topbaş, bir ülke özelliği gösteren İstanbul'un Avrupa'nın 23 ülkesinden büyük bir şehir olduğunu kaydetti. Dünya ile yarışan İstanbul'un birçok hizmeti beklediğine işaret eden Topbaş, göreve geldiklerinden itibaren başladıkları yatırımların toplam tutarının, bu yılın sonunda 44 milyar lirayı bulacağını söyledi.Topbaş, İstanbul'un bir deniz kenti olduğunu, geçmişte bu kentte yaşayanların sayfiye yerlerine gitmediklerini anlatarak, bu konuda sürdürdükleri çalışmalarla çevresiyle dikkati çeken bir İstanbul ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.İstanbul'un değnekçi sorununu İSPARK ile çözdüklerini, düzenli ve kaliteli parklanmada İSPARK'ın dünyaya örnek bir model haline geldiğini vurgulayan Topbaş, İSPARK'ın bugünkü değerinin yabancı yatırımcılar tarafından 4 milyar Avro olarak belirlendiğini vurguladı.Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, İSPARK'ın sadece karada değil, denizde ve havada da olmasını istediklerini ifade ederek, İSPARK'ın helikopter yer hizmeti de verdiğini, yer hizmeti verecek başka bir çalışmaya da başladıklarını ve bunun geliştirileceğini de anlattı. Topbaş, şunları söyledi:''İstanbul'un deniz kenti olması nedeniyle marinacılığın da İSPARK şemsiyesi altında olmasını istedik. İlgili kurumlarla temaslarımız tamamlandı. İstinye ve Tarabya'daki iki teknepark marinamızın yapımına üç yıl önce karar verildi. 8 Mart 2011'de ihalesi yapıldı. İstanbul'un 9-10 noktasında daha yapılmasını arzu ediyoruz. İstanbul'daki boğaz sahilinde bağlı tekneler nedeniyle denizle teması kesilen noktalar var. Bunlar denizi kapatıyor. Bu tekneler için parklar yapılacak ve denizle bağlantı da kesilmemiş olacak. İki marina, 10 milyon liralık bir yatırımla yapılacak. Balıkçı teknelerini de katarsak 400 teknelik parklanma olacak. Denizi boğmadan alt yapı dikkate alınarak bu çalışmayı yapacağız. İstinye'de 180, Tarabya'da 208 olmak üzere teknelerin rahatlıkla barınabileceği marinalar, İstanbul'a bir sembol olacak.''İstanbul'da marina yapmak isteyen özel firmaların da bulunduğunu, gelecekte İstanbul'un birçok marinaya ev sahipliği yapacağını kaydeden Topbaş, tekneparklar projesinin, balıkçıları da dikkate alan bir proje olduğunu bildirdi.Topbaş, Tarabya ve İstinye'de yapılacak tekneparklarla artık gelişigüzel tekne bağlama döneminin geride kalacağına işaret ederek, ''Bu gerekli bir durumdu. Zamanla Sarıyer'de, Büyükdere'de, Bebek'te, Kuruçeşme'de, Paşabahçe'de, Çengelköy'de, Beykoz'da, Kanlıca'da, Çubuklu'da da açılacak. Orada yaşayanların rahatsız olmayacağı şekilde, insanların öncelikleri dikkate alınarak yapılacak. Vatandaşımızı rahatsız edecek hiçbir şey yapmayacağız'' diye konuştu.Tarabya ve İstinye'de inşa edilecek marinaların kısa sürede tamamlanacağını ve yıl sonunda hizmete alınacağını ifade eden Topbaş, her iki marinanın da teknelerin bağlandığı, yürüyüş yerleri bulunan ve benzerlerine göre daha ucuz olacağını kaydetti.Tekneparkların yapılacağı sahillerde bir takım konuşlanmalar bulunduğuna işaret eden Topbaş, '' Sahilin bir takım ünitelerle dolmaması gerekiyor. Kuruldan son bir karar alınacak. Bunlar yüzer marinalar. Dışarıda montajı yapılıp takılacak. Yıl sonunda hazır olacak'' şeklinde konuştu.Topbaş, tekneparkların büyük marinalar gibi olmayacağını ancak oralarda da kafeteryaların, elektrik enerjisinin alınabileceği yerlerin bulunacağını da dile getirerek, tekneparklara irili ufaklı yatlar, kotralar ve balıkçı teknelerinin bağlanabileceğini belirtti.Devreye sokulacak tekneparkların çevreye duyarlı olacağını ifade eden Topbaş, akıntıyı engellemeyecek özelliklere de sahip bulunduğunu da aktardı.