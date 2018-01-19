Tapusunu vermeyen kayınpederine cenazede hakkını helal etmedi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 60 yaşındaki Muhlis Kocasarı, hayatını kaybeden kayınpederi Ramazan Güven için mezarlıkta düzenlenen törende, imam helallik isterken söz alarak "Kendisinden parasını peşin verip arazi aldım. Hasta olduğu için ‘Tapunu sonra alırsın’ dediler. Ben de üzerine düşmedim. Tapuyu üzerime vermeden vefat etti. Ben de hakkımı hela etmiyorum" dedi.

87 yaşında hayatını kaybeden Ramazan Güven için Zorlar Mahallesi'nin Oyuk Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde cenaze namazından önce imam helallik istediği sırada söz alan damat Muhlis Kocasarı haksızlığa uğradığını iddia etti. Damat Kocasarı, kayınpederi Güven'e hakkını helal etmediğini söyledi.

Cenaze namazının kılınıp, Güven'in toprağa verilmesinin ardından açıklama yapan Kocasarı, kayınpederinden parasını peşin verip arazi aldığını belirtip, "Hasta olduğu için ‘Tapunu sonra alırsın’ dediler. Ben de üzerine düşmedim. Tapuyu üzerime vermeden vefat etti. Ben de hakkımı hela etmiyorum." dedi.

Kocasarı, kayınbiraderlerinin de bir yıldır bu sorunu halletmediklerini ileri sürdü.

Eşinin de bu sorunu çözmeleri için kardeşlerine uyarıda bulunduğunu vurgulayan Kocasarı, "Eşim de birçok kez söyledi. Her seferinde 'Tamam halledeceğiz.' dediler. Eşimin ağabeyi burada bir otel işletiyordu. Onu da kapattı ve İngiltere'ye gitti. Şimdi de babası vefat etti. Benim alacağım kaldı. Bu nedenle mezarlıkta imamın huzurunda hakkımı helal etmedim. Alıncaya kadar da helal değildir. Her şeyi Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.