T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Tapulu arazi' dedi, yolu trafiğe kapattı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM merkez Yakutiye İlçesi'nde oturan Nafiz Çakar, 'Bu arazi yeğenimin' diyerek, belediyenin 15 yıl önce açtığı karayolunu briketle duvar ördürerek, kapattı

17 Ekim 2017 13:08

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM merkez Yakutiye İlçesi\'nde oturan Nafiz Çakar, \'Bu arazi yeğenimin\' diyerek, belediyenin 15 yıl önce açtığı karayolunu briketle duvar ördürerek, kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tapuyu görünce, dönmek zorunda kaldı.
Aşağı Sanayi Mahallesi\'nde bulunan Kasım Paşa Sokak\'ta yaşayanlar, güne ilginç bir olayla başladı. Her gün kullandıkları yola duvar örüldüğünü görenler, şaşkınlık içinde polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yola duvarı ördüren Nafiz Çakar\'la görüştü. Görevlilere tapuyu gösteren Çakar, \"Burası yeğenim Salih Ümit\'e ait. Kendisi, İzmir\'de yaşıyor. Benden yolu kapatmamı istedi. Briket alıp, bir ustaya duvar ördürdüm. Belediye, para verirse biz de duvarı yıkar, yolu açarız. Yoksa bahçe yapıp, yerimizi değerlendirmek istiyoruz. Belki de bina yaparız, bilemiyorum. Hata belediyenin. Vatandaşın tapulu yerine nasıl yol yapar?\" dedi.
Tapuyu gören ekipler, yapılacak bir şey olmadığını anlayınca, dönmek zorunda kaldı. Mahalle sakinleri de evlerine ulaşmak için gidiş geliş yapabilecekleri alternatif yol arayışına girdi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zafer KUMRUERZURUM DHAERZURUMYakutiyeNafizAşağı Sanayi MahallesiKasım Paşa SokakHerKısaGörevlilereSalihKendisiBendenBriketBelediyeYoksaBelkiHataVatandaşınTapuyuMahalle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24