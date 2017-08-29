T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tapuda yeni dönem başladı

Yeni uygulamayla işlemlerini web-tapu üzerinden yapabilecek ev sahipleri, tapu dairesine gidip imza atacak

29 Ağustos 2017 12:35

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu sahiplerinin taşınmazlarını tapu müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden yönetebileceği sistemi hayata geçirdi.

Yeni uygulamayla işlemlerini web-tapu üzerinden yapabilecek ev sahipleri, tapu dairesine gidip imza atacak.

Web tapu e-devlet üzerinden kimlik doğrulama sistemiyle birlikte kullanılabilecek. Mal sahipleri uygulamayla taşınmazlarına ait bilgileri görüntüleyecek. Tapu sahibi, devir işlemleri öncesinde başvurularını web tapu aracılığı ile yaparak kuruma gitmeden işlem sürecini başlatabilecek.

Sabah’ta yer alan habere göre tapu; sahipleri söz konusu sistem üzerinden yapacağı işlemlerin her aşamasında SMS ile bilgilendirilecek.

Tapu müdürlüklerince web tapudan gelen başvurular yetkili memura havale edilecek, memur tarafından gerekli aşamalar tamamlandıktan sonra işlemi gerçekleştirecek kişiye tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli ve işlemin tamamlanması için imza tarihi ve saati SMS olarak bildirilecek.

Harç ve döner sermaye gibi bedeller online ortamda ödenebilecek.

 

ETİKETLER

taputapu senedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24