Tapuda online veraset sistemi geliyor

Tapuda miras için veraset ve intikalde kağıt yerine online döneme geçiliyor. İşlem yapılırken 59 yıllık kayıtları incelenmeyecek, vatandaşın işi anında yapılacak. Gayrimenkule e-haciz uygulaması da gelecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tapuda üç ayaklı devrim niteliğinde düzenlemeler hayata geçiyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün çalışmasına göre baba veya yakınından miras kalan bir kişinin aylarca Veraset ve İntikal Komisyonu’nun kararını beklemesine gerek kalmayacak. Veraset ve İntikal Kanunu’na göre herhangi bir satış için bugünden 1 Mart 1957 tarihine kadar yani 59 yıl geriye giderek tüm kayıtlara bakılıyor. Bu da sürecin uzamasına neden oluyor. Konuyla ilgili yasal değişiklik istenirken genel müdürlüğün bu konudaki önerisine göre herhangi bir yakını vefat eden ve kendisine taşınmaz miras kalan kişi tapuda hemen işlemini yapabilecek. İlişiği yine Maliye kesecek ancak vatandaş tapuya gittiğinde işlemini yapabilecek. Sonrasında Maliye’ye bildirimde bulunulacak.

Gayrimenkule de e-haciz geliyor

Tapuda yürütülen ikinci düzenleme elektronik haciz uygulamasının kapsamının genişletilmesine yönelik. Motorlu taşıtların haczindeki uygulamanın gayrimenkulleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi üzerinde çalışılıyor.

E-haciz 2017 yılında

Yasa değişikliği talebinin kabul edilmesi halinde uygulamanın yazılımın tamamlanması amacıyla yürürlük tarihi 1 Temmuz 2017 olarak planlanıyor. Böylece 10 günü bulan kağıt üzerindeki haciz işlemi de hızlanacak.

Öte yandan mimari projeler elektronik ortamda gönderilecek. Tuzla ve Karatay Belediyeleri ile pilot uygulama başlatılırken uygulama ile vatandaş ev aldığında kat mülkiyeti için gerekli olan mimari proje sistem üzerinden aktarılabilecek. Herhangi bir şekilde çıktı alınması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Böylece sahtecilik ve dolandırıcılık gibi olaylarında önüne geçilmiş olacak.

Asgari ücrette masada 1.400 lira var

6.5 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret için pazarlıklar başlıyor. Net 1.300 TL olan asgari ücretin yeni yıldan itibaren 1.400 TL’ye yükseltileceği görüşü ağırlık kazanıyor. Kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin karar vereceği asgari ücrette sendikalar enflasyonun üzerindeki artış ve refah payı ile birlikte 1.500-1.600 TL isterken, iş dünyası ise 50 lira gibi enflasyonun altında bir artış olması gerektiğine dikkat çekiyor. Hükümetin görüşmelerde yüzde 7-8 enflasyonu göz önünde bulundurarak 100 liralık bir artışa sıcak baktığı ifade ediliyor. Ekonomi yönetiminden edinilen bilgilere göre net 1.400 TL asgari ücret masada. Çalışanların enflasyonun altında bir artış almasına sıcak bakılmıyor. (Star)