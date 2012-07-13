Tapuda lisanslı aracılık dönemi başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 'tapuda lisanslı aracılık dönemini' başlatıyor. 2013'te hayata geçecek sisteme göre; vatandaşların tapudaki işlemlerini lisanslı uzman kişiler yürütecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini belirleyen yönetmelik taslağı kapsamında lisanslı uzman kişileri belirleyerek, vatandaşa rehberlik hizmeti sunacak.

Vatandaş ile lisanslı aracı arasında imzalanan sözleşme sonucunda, vatandaş tapudaki işlemleri bitince sadece imza atmış olacak.

Lİsans sınavla verilecek

2013 yılı içerisinde hayata geçecek sistem öncesinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sınav açacak. Sınava en az dört yılık eğitim veren yükseköğretim kurumları ile Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu'ndan veya emlak ve emlak yönetimi konularında eğitim veren en az iki yıllık bir yüksek okuldan mezun olanlar başvurabilecek. Türkiye'de yerleşim sahibi olmayanlara da sınava başvuru hakkı tanınmayacak.

Lisans alanlara eğitim

Sınavı kazananlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde kayıt altına alınacak. Sicil kayıtları oluşturulan kişiler daha sonra meslek etiği ve ahlak kurallarına uyacağına dair yemin edecek. Kayıt altına alınan lisans sahiplerine tapu ve kadastro mevzuatı ile uygulamalarına ilişkin konularda en az iki hafta genel müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre zorunlu eğitim verilecek. Müdürlük isterse eğitim süresini uzatabilecek.

Lisans, kimlik belgesi ve kaşe verilen lisanslı aracılar kendi işyerlerini açıp, işyerlerinin adresini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bildirecek.

Vatandaş isterse aracısız kendi işini kendi de yapabilecek. İsteyen emlakçılar da şartları uygun olduğunda lisans alabilecek.

Lisans sahibinin hizmeti karşılığında alacağı ücret, asgari ücret tarifesi, her yıl ocak ayının ilk haftası içerisinde genel müdürlük tarafından belirlenip, ilan edilecek. Lisanslı aracılar işlerini takip ettiği kişilerden ücretini alacak. Lisans sahibi kişiler, mevcut ücret tarifesini uygulayacak ve fiyat farkı talep edemeyecek.

Lisanslı aracıları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü denetleyecek. Tapu, lisans sahiplerine uyarma, lisansın geçici iptali ve lisansın sürekli iptali cezalarını verebilecek.