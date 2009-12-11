Tapuda 'bahşiş' itirafı

T24 - Başbakanlık tarafından tapu sicil müdürlüklerindeki etik dışı davranışlar araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı.



Sabah gazetesinin haberine göre vatandaşların, yüzde 23,5'i tapu müdürlüklerinde yolsuzluk ve rüşvetin hiç olmadığını, yüzde 26,2'si çok az ve yüzde 32,1'i ise diğer kurumlar kadar olduğunu, yüzde 18,2'isi ise çok yaygın olduğunu belirtti.



Başbakanlık Kamu Görevliler Etik Kurulu ile Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa hazırlanan "Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Proje" geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yaklaşık iki yıl süren çalışma sonrasında, bilim adamlarına kamu kurumlarındaki etik sorunlarla ilgili olarak 10 ayrı konuda araştırma yaptırıldı. Araştırma kapsamında, 'Tapu Hizmetleri ve Etik' başlıklı araştırmada 471 tapu çalışanına ile 338 vatandaşa sorular yöneltildi.



'Tapu sicil müdürlükleri rüşvetin yaygın olduğu yer olarak biliniyor'



Tapu Sicil Müdürlükleri'nde çalışanların yüzde 5,7'si Tapu Kadostro Genel Müdürlüğü'nün 'yolsuzluğun yaygın olduğu bir kurum' olarak değerlendirdi. Ankete katılan vatandaşların yarısı, Tapu Sicil Müdürlükleri'nde torpil yaptırmadan veya görevlilere herhangi bir menfaat sağlamadan iş yaptırmanın kolay olduğu ifade etti. Vatandaşlara "Sizce, tapu müdürlüklerinde yolsuzluk ve rüşvet ne derece yaygındır?" sorusuna ise, yüzde 23,5'i tapu müdürlüklerinde yolsuzluk ve rüşvetin hiç olmadığını, yüzde 26,2'si çok az ve yüzde 32,1'i ise diğer kurumlar kadar olduğunu belirtti. Yolsuzluk ve rüşvetin çok yaygın olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 18,2 oldu.



Torpil yaptırmadan veya görevlilere herhangi bir menfaat sağlamadan iş yaptırmanın kolay olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 48,8, torpil yaptırmadan veya görevlilere herhangi bir menfaat sağlamadan iş yaptırmanın az veya çok zor olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 51,2 oldu. Tapu sicil müdürlüklerinde yolsuzluk ve rüşvetin diğer kurumlar kadar ve daha yaygın olduğunu söyleyenlerin oranı da yüzde 50,3 olarak gerçekleşti.



'Hediye, bahşiş kabul ediliyor'



Tapu çalışanların yüzde 35,9'una göre, tapu sicil müdürlüklerinde hediye ve bahşiş kabul ediliyor. Çalışanların yüzde 42,9'una göre, tapu sicil müdürlüklerinde kâğıt, toner, kalem vb. sarf malzemeleri iş takipçilerince temin etmiyor. Yüzde 30,1'lik bir kesim söz konusu eyleme ender rastlanıldığını, yüzde 16'sı ise sarf malzemelerinin iş takipçilerince temin edilmesinin yaygın ve çok yaygın olduğunu belirtiyor. Etik dışı davranışın gerekçesi olarak tapu çalışanları ise şu gerekçeleri gösterdi:



Başka kurumlara göre, tapuda çalışanların sosyal ve mali haklarının az olması (Yüzde 83,1)



İş yükünün fazlalığı (Yüzde 81)



Çalışanların maaşlarının düşüklüğü ve yeterli mesai ücreti almadan fazla çalışmaları (Yüzde 78)



Vatandaşların işlerini bir an önce yaptırmak istemeleri, sıralarını beklememeleri (yüzde 76,1)



Memurların, sorumluluğu fazla olan işlerin altına imza atmaları (yüzde 73,1)



Kurumun kamuoyundaki olumsuz imajının, herkesi bu yönde hareket etmeye teşvik etmesi (yüzde 68,8)



Bahşiş ve hediye gibi kültürel alışkanlıkların toplumda yaygın olması (yüzde 55,8)



Emlakçı ve aracıların varlığı (Yüzde 54,7)



Vatandaşların, haksız taleplerinin yerine getirilmesi için etik dışı davranışı teşvik etmesi (Yüzde 45,5)



Tapu işlemlerinin uzun sürmesi (Yüzde 44,9)