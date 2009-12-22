Tapu müdürü rüşvetten gözaltına alındı

Adıyaman'da Tapu Sicil Müdürü, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tapu Sicil Müdürü T.A. hakkında, emlak işleri ile uğraşan M.K. isimli kişinin ihbarı üzerine, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, seri numaraları önceden alınmış 500 lirayı M.K isimli kişiden alan müdür T.A'ya suçüstü yaparak, gözaltına aldı.

Tapu Sicil Müdürü T.A'nın 3 ay önce Adıyaman'da göreve başladığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.