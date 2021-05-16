Tapu kaydında “korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı” şerhi bulunan Göcek’teki Seka limanı satıldı

Göcek’te, karayoluyla bağlantısı olmayan, tapu kaydında, “korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı” şerhi bulunan liman ve iskele, 42 milyon liraya Mavi Göcek adlı şirkete satıldı. Ardından da Mavi Göcek’e, MOPAK adlı şirkete tahsis edilen orman arazisinden geçiş izni verildi.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak’ın haberine göre, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı doğa harikası Göcek’te, 3. derece doğal sit alanında bulunan liman ve iskelenin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından milyonlarca liralık bir ihaleyle sessiz sedasız satıldığı ortaya çıktı. İhale sürecinde Hazine zararı oluştuğu iddiasıyla ÖİB’ye iptal başvurusu yapıldı. Liman ve iskelenin tapu kaydında “korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı” şerhi bulunuyor.

Göcek’te marinaların bulunduğu noktada Seka iskelesi olarak bilinen toplam 7 bin 217 metrekarelik liman ve iskele Sümerbank’a aitti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümerbank’ın özelleştirilmesinin ardından liman ve iskeleyi, 2019’da ihaleyle satışa çıkardı. Karayoluyla bağlantısı olmayan iskele ve liman için açılan ihaleyi, 42 milyon lira bedelle Nur Çetin Taşkent kazandı.

Liman ve iskelenin yakınında bulunan Dalaman Seka Kâğıt Fabrikası ise 2001 yılında MOPAK Kâğıt Karton şirketine satılmıştı. Bu satışla birlikte söz konusu liman ve iskelenin hemen arkasında bulunan 20 bin 510 metrekarelik orman sahası da 2031 yılına kadar MOPAK’a tahsis edildi.