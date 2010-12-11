-TAPU İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (TKGM) yeni çıkarılan teşkilat kanunu ile vatandaşın tapu işlemleri kolaylaştırılırken, kuruma, haritacılık ve taşınmaz (emlak) aracılık hizmetleri konusunda kural koyma yetkisi verildi. Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile vatandaşlara, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki taşınmazları için, kendi bulundukları yerden alım-satım işlemi yapabilme imkanı getirildi. Kanun uyarınca, örneğin Ankara'daki bir vatandaş, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki taşınmazı konusunda, Ankara'daki tapu müdürlüklerinde işlem yaptırabilecek. Tapu müdürlükleri, hak sahibinin talebi üzerine, kendi yetki alanı dışında bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini yapabilecek. Bunun için tapu müdürlüklerinin, taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki alması ve kanunen bir engel olmadığını tespit etmesi gerekecek. Buna göre yapılacak tapu işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. TKGM ayrıca yurtdışında da temsilcilik açabilecek. Nerelerde temsilcilik açılacağına, Dışişleri Bakanlığı ile görüşülerek karar verilecek. Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini yapacak. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak üzere devletlerarası emlak müzakerelerine katılacak. Yurtdışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak, iş ve işlemleri yürütecek. Genel müdürlüğün taşra teşkilatı, bölge müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı kadastro müdürlükleri ve tapu müdürlüklerinden oluşacak. Kadastro müdürlükleri illerde, tapu müdürlükleri, merkez ilçe ve diğer ilçelerde kurulacak. buna göre, halen 325 adet olan kadastro müdürlüklerinin sayısı 81'e inecek, ilçelerdeki tapu müdürlükleri çalışmaya devam edecek.