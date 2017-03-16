Tapu harçlarında indirim

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile şimdiye kadar binde 20 nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerleri için 30 Eylül'e kadar binde 15'e düşürüldü. Habertürk'ün haberine göre, konut sektörüne önemli bir motivasyon sağlandığını ve satışların artabileceğini ifade ettiler.

Kararın damga vergisi ile ilgili düzenlemesiyle de yüzde 0.94 olarak uygulanan kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri ile danışmanlık hizmet sözleşmeleri ve yapı denetimi hizmet sözleşmelerinden alınan damga vergisi oranı sıfırlandı.

Değişiklik ne anlama geliyor?

Tapu harcı gayrimenkul alım satımlarında satış bedeli üzerinden ödenmesi gereken bir tutar. Harç, hem alırken hem de satarken ödeniyor.

Örneğin 500 bin TL olan bir gayrimenkulü alırken hem alıcı hem de satıcı bugüne kadar binde 20'lik bedel üzerinden ayrı ayrı 10'ar bin TL ödüyordu. 30 Eylül'e kadar devam edecek düzenleme ile bu rakam 7 bin 500 TL'ye düşürüldü.

"Yüzde 1-2 oranında büyüme olacaktır"

KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik, tapu harçlarının binde 20'den binde 15'e düşürülmesi ile ilgili olarak Haberturk.com'a özel açıklamalarda bulundu.

Çelik, 2017 başından itibaren hükümetin ve maliye bakanlığının, sektörde birçok noktaya el attığı ve yapılan düzenlemeler ile mutsuz ve umutsuz giden konut sektörüne motivasyon sağladığını söyledi. Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Sektör 2017 yılına yatay girmek üzereyken, hükümetimizin yaptığı bu ataklar sektöre 4-5 puan hamle yaptırmış oldu. Yüzde 1-2 büyümenin olacağını, katma değerin sağlanacağını düşünüyorum."

Tapu harcının konut fiyatlarına etkisi ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Çelik, "Her şeyden önemlisi yapılan bu düzenleme konut alıcısını sevindirecek."

"Fiyatların düşmesi gibi değil,

masrafların azalması"

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da indirimle ilgili olarak "Beklenen ve istenen bir indirimdi" ifadesini kullandı. Durbakayım, "Bizler binde 5 civarına inmesini bekliyorduk. Hiç yoktan iyidir, binde 15 oranı da sektöre bir hareket katacaktır diye düşünüyorum. Fiyatları çok etkilemese de konut alıcılarının masraflarında bir azalma sağlayacaktır" dedi.

Kayıtdışı konut satışlarına da değinen İNDER Başkanı Durbakayım, "Kayıtdışı satış yapan şirketler, sektörde haksız rekabete sebep oluyordu. Tapu harçlarındaki bu indirim ile konut alıcısının masrafları düşerek, kayıtdışı satışlardan konut alıcısını uzaklaştırmış olacaktır. Bu şekilde konut alıcılarında cuzi de olsa masraflar azaltılmış ve sektöre az da olsa hareket kazandıracaktır" açıklamalarında bulundu.