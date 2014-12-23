Tapu harçları 2015'ten itibaren kredi kartıyla ödenebilecek

Tapu dairelerinde kredi kartı dönemi başlıyor. 2015‘ten itibaren harç ve döner sermaye bedelleri kartla ödenebilecek.

Tapu dairelerinde bedellerin kredi kartı ile ödenmesi gerektiğini belirten Altın Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özelmacıklı, şunları ifade etti:

“Daha evvel tapu dairelerinde sıra beklemek yerine online sistemden randevu alınarak uygulamaların çok daha kısa sürede, modernize bir şekilde tamamlanabileceğini ve tapu harcı ile döner sermaye bedeli ödemelerinin kredi kartı yoluyla da yapılabilmesi gerektiğini dile getirdiğimizde herkes şaşırmıştı. Geldiğimiz noktada tapu daireleri eskiye göre çok daha sistemli, rahat ve konforlu. Bununla yetinilmemeli, yenilikler devam etmelidir. Tek Ziraat Bankası bankamatiklerine ve Halk Bankası’na ödenebilen tapu harçları ve döner sermaye ücretlerinde her bir uygulama için ayrı ayrı sıra numarası alınıyor ancak güçlükler bununla da bitmiyordu. Çünkü yüklü ödemelerde tutarın tamamının yatırılamaması, bankamatiklerde para üstü alınamaması gibi birçok güçlük kredi kartı yoluyla ödemelerin mümkün hale getirilmesiyle giderilecek."

Sistem hak ettiği yeri bulacak

Hürriyet'te yer alan habere göre Özelmacıklı, kredi kartının yanı sıra internetten ödemelerin de mümkün hale getirilmesi gerektiğine vurguladı ve “Emlak sektörüne dair verilerin tamamının teknik altyapıya aşama aşama kaydedilmesiyle bu sistem hak ettiği yeri bulacaktır. Zira tamamı otomasyon sistemine dayalı hale getirilen tüm uygulamalar emlak sektörünün yanında sektörün yön verdiği Türkiye ekonomisine de büyük yarar getirecektir.” dedi.