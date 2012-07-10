T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tapınakta ilk eşcinsel Budist düğünü

Tayvan’ın Taoyuan bölgesinde yaşayan eşcinsel Fish Huang partneriyle Budist tapınağında evlenerek ülkede bir ilke imza atacak

10 Temmuz 2012 21:46

Tayvan ilk eşcinsel Budist düğününe ev sahipliği yapacak. Yedi senedir beraber olan lezbiyen çift bir Budist tapınağında “evet” diyecek.

 
İnternet gazetesi Huffington Post’un haberine göre yedi senedir birlikte olan çift 11 Ağustos’ta sonsuza kadar beraber olmak için “evet” diyecek.
 
Taipei Times gazetesine konuşan Huang böyle bir düğünü sadece kendileri için değil ülkede yaşayan diğer eşcinsel çiftler için de yaptıklarını söyledi.
 
Huang şöyle konuştu: “Düğünümüzün diğer eşcinsel çiftlere de umut vereceğine inanıyoruz. Fakat bazı arkadaşlarımız bu kararımızı desteklemedi. Açıkçası bu duruma çok şaşırdık”.
 
Ülkede eşcinsel bir çiftin tapınakta geleneksek Budist yasalarına göre evlenmesini destekleyenler bulunuyor.
 
Yerel bir Budist rahip çiftin tapınakta evlenmesinin Budizm açısından hiç bir sakıncası olmadığını belirtirken Hsuan Chuang Üniversitesi’nden Profesör Shih Chao-hwei  ise Budist öğretide eşcinselliğin yasaklanmadığını söyledi.
 

ETİKETLER

budist eşcinselbudizmeşcinsel evlilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24