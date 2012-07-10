Tapınakta ilk eşcinsel Budist düğünü

Tayvan ilk eşcinsel Budist düğününe ev sahipliği yapacak. Yedi senedir beraber olan lezbiyen çift bir Budist tapınağında “evet” diyecek.

İnternet gazetesi Huffington Post’un haberine göre yedi senedir birlikte olan çift 11 Ağustos’ta sonsuza kadar beraber olmak için “evet” diyecek.

Taipei Times gazetesine konuşan Huang böyle bir düğünü sadece kendileri için değil ülkede yaşayan diğer eşcinsel çiftler için de yaptıklarını söyledi.

Huang şöyle konuştu: “Düğünümüzün diğer eşcinsel çiftlere de umut vereceğine inanıyoruz. Fakat bazı arkadaşlarımız bu kararımızı desteklemedi. Açıkçası bu duruma çok şaşırdık”.

Ülkede eşcinsel bir çiftin tapınakta geleneksek Budist yasalarına göre evlenmesini destekleyenler bulunuyor.

Yerel bir Budist rahip çiftin tapınakta evlenmesinin Budizm açısından hiç bir sakıncası olmadığını belirtirken Hsuan Chuang Üniversitesi’nden Profesör Shih Chao-hwei ise Budist öğretide eşcinselliğin yasaklanmadığını söyledi.