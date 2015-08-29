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Dünya
Deutsche Welle

Tapınak saldırısıyla ilgili bir şüpheliye gözaltı

Tayland polisi bundan yaklaşık 2 hafta önce Bangkok'ta 20 kişinin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili olarak bir kişiyi gözaltına aldı.

29 Ağustos 2015 19:43


Tayland polisinin baskın sırasında sahte olduğundan şüphelenilen birçok pasaportu da ele geçirdiği kaydediliyor. Resmi açıklamalarda gözaltına alınan kişinin uyruğuyla ilgili bilgi verilmezken, Tayland basınında çıkan haberlerde şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu belirtiliyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Erawan Tapınağı’na düzenlenen bombalı saldırıda 14'si yabancı toplam 20 kişi can vermiş, 120'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Gözaltına alınan kişinin bombayı yerleştiren saldırgan olup olmadığı ise henüz kesinlik kazanmış değil. Güvenlik kameralarına patlama öncesinde tapınağa sırt çantasıyla giren ve çantasız şekilde tapınaktan çıkan bir kişi takılmıştı.

Polis sözcüsü Prawut Thavornsiri, operasyonun polis ve askeri güçlerin ortak çalışmasıyla düzenlendiğini, failin evinde bomba yapımında kullanılan malzemeler tespit ettiklerini ve şüpheliyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TaylandBangkokTürkiye CumhuriyetiBangkok Erawan TapınağıGözaltınaPrawut ThavornsiriWelle Türkçe DW/dpa/BW

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