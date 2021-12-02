Yeni Akit yazarı tanzim satışını hatırlattı: Doların 14 TL olduğu günler de geçer!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü “Bu günler de geçer ya Hu!” başlıklı yazısında tanzim satış yerlerini hatırlatarak “Doların 14 TL olduğu günler de geçer!” dedi.

Karahasanoğlu, çocukluğunda margarin, tüp gaz ekmek kuyruğuna girdiğini ancak o günlerin geçtiğini yazdı. “12 Eylül askeri darbesinde 'Bu da geçer ya Hu' demesek… O günleri nasıl atlatabilirdik?” diyen Karahasanoğlu, 1990’lar ve AKP’nin iktidara geldikten sonra yaşanan bir dizi krizleri de sıralayarak yazısına şöyle devam etti:

“Patatesi 7 TL’den aldığımız günler oldu.. 'Soğan da mı yiyemeyeceğiz' diye dövünülen tanzim satış yerlerinde bile 3.5 TL’den soğan satıldığı günleri yaşadık..

3 sene sonra, patates 2.5, soğan 1.5 TL.

Bunları yaşadığımız için diyorum: “Bu günler de geçer ya Hu!”

Doların 14 TL olduğu günler de geçer!”

Yazının tamamını okumak için tıklayın