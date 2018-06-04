Tanzanyalı yapışık ikizler 21 yaşında öldü: 'Bir gün evlenmeyi umuyoruz' demişlerdi

Tanzanyalı yapışık ikizler Maria ve Consolata Mwakikuti, solunum sorunları nedeniyle 21 yaşında hayatını kaybetti.

İkizlerin karaciğer ve akciğerleri ortaktı, ancak iki kalpleri vardı ve başlarıyla kolları ayrıydı.

İkizler geçen Aralık ayında kalp sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Tanzanya'da popüler olan ikizlerin ölümü, ülkede büyük üzüntü yarattı.

Çok sayıda kişi sosyal medyadan ikizlerin ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı mesajları yolladı.

Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli de yapışık ikizlerin ölümlerinden üzüntü duyduğunu ve Consalata ve Maria'nın "ülkeye hizmet etmeyi düşlediğini" söyledi.

İkizler geçen yıl BBC'ye yaptıkları açıklamada, üniversiteyi tamamlamalarının ardından öğretmen olmayı istediklerini söylemiş ve "Projektör ve bilgisayar kullanmayı öğreteceğiz" demişlerdi.

İkizler, hükümetin ve bağışçıların yardımlarıyla karşılaştıkları zorluklara karşın kararlılıkla eğitimlerine devam etmişlerdi.

Ameliyatla birbirlerinden ayrılmaya karşı çıkan Maria ve Consolata, ayrıca bir gün evlenmeyi umduklarını da belirtmişlerdi.

Anne ve babaları küçükken ölen ikizler Katolik yardım kuruluşu Maria Consolata tarafından büyütülmüş ve ikizlere kurumun ismini koymuşlardı.

Geçen yıl liseyi bitiren ikizler, ülke genelinden tebrik mesajları almıştı.