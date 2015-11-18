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Dünya

Tanzanyalı madenciler 41 gün sonra kurtarıldı

İşçilerin kurtarıldığı madende mahsur kalan diğer 12 işçiden ise haber alınamıyor

18 Kasım 2015 01:03

Tanzanya'da altın madeninde çalışan beş işçi, 41 gün sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Maden kuyusunun çökmesiyle yerin 100 metre altında sıkışan 12 işçiden ise haber alınamıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Tanzanya Madencilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 41 günün ardından yer altından çıkarılan madencilerin oldukça zayıfladıkları ve hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.

Maden işçilerinin sıkıştıkları yerde buldukları kurbağa ve hamamböceklerini yiyerek hayatta kaldıkları belirtiliyor.

Tanzanyalı maden işçilerinin bu kadar uzun süre yeraltında kaldıktan sonra kurtarılmaları tarihe geçen maden kazalarından biri arasına girdi. Daha önce 2010 yılında Şili’de 33 maden işçisi mahsur kalmış; dünyanın büyük ilgi gösterdiği olayda işçiler 69 gün sonra kurtarılmıştı. 

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