Tanzanya'da Albinolar, seçimlerde oy oranını artırmak isteyen politikacıların da hedefinde!

Tanzanya’da şans ve zenginlik getirdiğine inanıldığı için kaçırılıp vücutlarından parçalar alınan albinolar, şimdi de yaklaşan seçimlerle birlikte oy oranını artırmak isteyen politikacıların hedefi haline gelmeye başladı



Albinoları yaşatmak için mücadele veren Türkiye’nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu’nun eşi Yeşim Davutoğlu, “İlk kez etlerinin bile yendiğine şahit oldum” dedi. Türkiye 500 albino çocuğun barınacağı köy kuruyor.

Milliyet'ten Dünya Taşlardan'ın haberine göre, dünyanın en fakir 25’inci ülkesi Tanzanya’da tek suçları doğuştan sahip oldukları albinizim hastalığı olanlar, aç, fakir, çaresiz ve umutsuz bir şekilde yaşam mücadelesi veriyorlar. Albinoluk, vücut, deri saç ve gözlerde pigment eksiliği sonucu oluşan ve genellikle kırsal kesimlerde yaşayan toplumlarda ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor. Tanzanya’da yaşayan albinolar kabile büyücüleri tarafından şans getireceğine inanıldığı için kaçırılıyorlar ve ülkenin elit ailelerine belli bir miktar karşılığında satılıyorlar.

Ülkede yaklaşan seçimler nedeniyle albinolara yönelik tehdit daha önce görülmemiş boyuta ulaştı. Politikacılar oy oranlarını artırmak için şans getirdiğine inanılan albinoları kullanıyor İksir yapmak üzere uzuvları kesilen albinoların sayısının çok daha artabileceği endişe ediliyor.

100 bin dolara çıkıyor

Tanzanya’da hastalık bin 400 kişide bir görülüyor. Halkın yüzde 93’ü büyücülere inanıyor. Kabile büyücüleri, albinoların vücütlarını, iksir ve ilaçlara dönüştürebildiklerini öne sürüyor. Bu iksirlerinsağlık, bereket, şans ve zenginlik getirdiğine inanıyorlar. Ülkenin zenginleri herhangi bir uzvu üç-dört bin dolara satın alırken, tüm vücut için fiyat 75 bin dolardan 100 bin dolara kadar yükselebiliyor. 2006’dan bu yana sadece kayıt altına alınan Albino ölümlerinin sayısı 74 olarak veriliyor.

Kardeşi kollarını kesti

Albinoların yaşam koşullarını iyileştirmek adına birçok çalışmaya imza atan, Türkiye’nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu’nun eşi Yeşim Davutoğlu, tehdidin artan boyutlarını Milliyet’e anlattı. Davutoğlu, albinoların şans getirdiği düşüncesi ile ülkede ilk kez etlerinin bile yendiğine şahit olduğunu söylüyor. Kan donduran bu olay yaklaşan seçimlerle daha da artmış. Tanzanya’da yaşayan birinin karşılaşacağı günlük bir olaya dönüşmüş. Davutoğlu kısa bir süre önce bir albino kız çocuğunun uyuduğu sırada erkek kardeşi tarafından saldırıya uğradığını ve kollarının kesildiğini söylüyor.

Davutoğlu’na Tanzanya hükümeti ve polisin albinoları korumakta ne kadar etkili olduğunu sorduğumuzda, son zamanlarda ilgilenmeye başladıklarını belirtiyor. 20 gün önce iki albino çocuğun ölümüne yol açan saldırı olduğunu ve olaya ilk defa İçişleri Bakanı’nın dahil olduğunu aktarıyor. Faillerin bulunması için ülkede ilk kez polisin devreye girdiğini söylüyor. Hükümetin, katilleri yakalamak için ortaya ödül koyduğunun altını çiziyor.

Birleşmiş Milletler’de ‘Albino skandalı’

Albinolarla ilgilenen Davutoğlu, birçok vakıfla birlikte projeler yürütüyor. Ancak Davutoğlu, uluslararası toplumdan destek alamadıklarını, Birleşmiş Milletler’in (BM) konuyla ilgili hiçbir yardımı bulunmadığını belirtiyor. Hatta, BM çalışanlarının ülkede büyük bir skandala imza atarak albinolara yardım satmaya çalıştıklarını aktarıyor.

Albinolara destek için Büyükelçi’nin göreve geldiğinden bu yana her sene, mayıs ayında festival düzenlediklerinden söz eden Davutoğlu, bu sayede BM’nin dikkatini çektiklerini anlatıyor. Büyükelçi Davutoğlu’nun çabaları ile BM yetkilileri 2014’teki festival için Tanzanya’ya geliyor. Yeşim Davutoğlu, BM yetkilileri ile birlikte Shinyanga Albino Kampı’na yaptıkları ziyaretten bahsediyor. Türkiye İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın(İHH) katkılarıyla hazırlanan yardım paketlerini çocuklara dağıtırken, yan tarafta BM tarafından gönderilen görevlilerinin albinoların hassas ciltleri için gereken güneş kremi gibi yardım malzemelerini sattığını ve bundan gelir elde etmeye çalıştıklarını belirtiyor.

Eşi ve Büyükelçi Ali Davutoğlu’nun albino çalışmaları Tanzanya hükümeti tarafından da takdir görüyor. Konuyla ilgili toplantılar ve konferanslar düzenlendiğini belirten Davutoğlu, bu toplantılarda BM yetkililerin protokolde bile yer almadığına dikkat çekiyor. ABD elçisi ve AB yetkilileri tarafından konuyla ilgili telefon aldığını belirtiyor. Yarattığı farkındalıkla dünyanın ilgisini çekmek Davutoğlu’nu biraz olsun umutlandırıyor. Bu hafta Tanzanya Dışişleri Bakanıyla görüştüğünü ve projeye destek vermelerini sağladıklarını söylüyor.

Türk hükümeti destekliyor

Albinolar için Yeşim Davutoğlu’nun önderliğinde geliştirilen projelerin başında Türk Albino Köyü yer alıyor. Türkiye Tanzanya Yardım Vakfı’nın katkılarıyla hayata geçen proje için 25 dönüm arazi ayarlanmış. Türk mimar ve işçlerin yapması planlanan köy de 500 albino çocuk hayat bulacak. Türkiye’nin Tanzanya’daki albinolar üzerinde yarattığı farkındalığın altını çizen Davutoğlu, Türkiye’nin prestijini artıran bu çalışmaların diplomatik ilişkileri de iyileştirdiğini vurguluyor. Kendini albinolara adayan Davutoğlu, köy kuruluna kadar yardıma muhtaç albinolara kalacak yer ve yiyecek sağlıyor. Bunu tamamen kendi imkânlarıyla yapan ailenin tek derdi, o çocukların da normal bir hayat yaşayabilmesi. Konuyla ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğini aldıklarını belirtiyor.