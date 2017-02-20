Tanzanya hükümetinden eşcinselleri deşifre etme tehdidi

Tanzanya Sağlık Bakanı, hükümetin eşcinsel olmasından şüphelenilen kişilerin isimlerinin yayımlanması tehdidine destek verdi.

Afrika'da birçok ülkede olduğu gibi, Tanzanya'da da eşcinsel ilişki yasak. Hatta 30 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Aynı zamanda doktor olan 42 yaşındaki Sağlık Bakanı Hamisi Kigwangalla, Twitter'da eşcinselliğin doğal olmadığını, toplumun kurgusu olduğunu savundu.

Kigwangalla, Svahili ve İngilizce karışık bir dille yazdığı tweet'te: "Hiç eşcinsel keçi veya kuş gördünüz mü? Eşcinsellik biyolojik değil, doğaya aykırı" dedi.

Kigwangalla ayrıca internette eşcinsel aktivitelerde bulunanların da hedef alınabileceğini vurguladı.

Twitter kullanıcıları Kigwangalla'yı homofobik olmakla ve özgür ifade hakkına saldırmakla suçladı.

Bir Twitter kullanıcısı, "Politika sana bilimin temelini unutturmuş sanırım. Eşcinsellik bir nevi biyogenetiğin sonucu" yazdı.

Kigwangalla ise onu, "Bunu öne süren herhangi bir araştırma yok. Eşcinselliğin bilimsel bir kanıtı bulunmuyor! Ben bir bilim insanıyım ve düşündüğünden daha çok okuyorum" diye cevapladı.

Tanzanya Sağlık Bakanlığı geçen hafta 40 HIV/Aids kliniğinin aktivitelerini askıya aldı. Bu devlete bağlı olmayan kuruluşları eşcinsel ilişkiye özendirmekle suçladı.

BBC Tanzanya muhabiri Sammy Awami, Tanzanyalıların eşcinselliğe oldukça karşı olduklarını ve toplumdaki eşcinsellerin gizli kaldığını söylüyor.

Ancak bu ayın başlarında yapılan bir meclis görüşmesinde, eşcinselliğin ülkenin üç ana sorunu arasında olduğu belirtildi.

Milletvekillerinden Hüseyin Başe, diğer sorunların uyuşturucu kullanımı ve kötü eğitim sistemi olduğunu söyledi.