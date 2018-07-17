Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli: Partim sonsuza kadar iktidarda kalacak

Otoriter yönetimi nedeniyle eleştirilen Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Devlet Başkanı John Pombe Magufuli, partisi 'Chama Cha Mapinduzi'nin (Devrim Partisi) 'sonsuza kadar' iktidarda kalacağını söyledi.

"CCM'nin alternatifi yok"

Ülkenin ekonomik başkenti Darüsselam'ın dışındaki Kibaha'da bulunan partisinin yeni eğitim merkezinin temel atma töreninde konuşan Magufuli, "CCM burada (iktidarda) ve orada kalmaya devam edecek. Sonsuza kadar. CCM destekçileri başınız dik yürüyün. CCM'nin alternatifi yok" dedi.

2015'te iktidara gelen Magufuli daha önce de Magufuli daha önce eşcinselliğe karşı yürüttüğü kampanyalar ve hamile genç kızların okullara gitmesinin yasaklanmasını savunduğu için insan hakları örgütlerinin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Magufuli ayrıca geçen hafta yaptığı bir açıklamada hükümlülerin 'gece gündüz çalıştırılmaları gerektiğini ve tembellik eden hükümlülerin tekmelenmesini' önermişti.

Magufuli'nin temelini attığı 45 milyon dolara mal olan eğitim merkezi Çin'in bağışladığı fonla yapıldı. Eğitim merkezi modern Tanzanya'nın ve CCM partisinin kurucusu Julius Nyerere'ye ithaf edildi.