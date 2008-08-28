Tanyar'ın katili teslim oldu

CHP'li Bolu İl Genel Meclisi üyesi Fahrettin Tanyar'ı öldürdüğü iddiasıyla aranan Mehmet Ç, Elazığ'da teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Fahrettin Tanyar'ın evinde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda kimliği belirlenen ve aranan zanlı Mehmet Ç. (38), Elazığ'da emniyet güçlerine teslim oldu.

Bolu'da, CHP'li İl Genel Meclisi üyesi Fahrettin Tanyar, 3 gün önce evinde bıçaklanarak öldürülmüş, Tanyar'ın eşi Serap Tanyar, ''suça iştirak ettiği'' gerekçesiyle tutuklanmıştı.