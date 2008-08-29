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Yaşam

'Tanyar'ı ben değil eşi öldürdü'

Bolu'da öldürülen İl Genel Meclisi üyesi CHP'li Fahrettin Tanyar'ın katil zanlısı Mehmet Çiçek, suçlamayı reddetti. Çiçek, Tanyar'ın eşi Serap Tanyar

29 Ağustos 2008 03:00

Bolu'da pazatesi günü sabaha karşı evinde kalbinden bıçaklanarak öldürülen İl Genel Meclisi üyesi CHP'li Fahrettin Tanyar(56)'ın katil zanlısı Mehmet Çiçek (38), dün Elazığ'da polise teslim oldu. Çiçek, cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürerek Tanyar'ın eşi Serap Tanyar'ı suçladı.

Olaydan sonra ‘tasarlayarak cinayete iştirak’ suçlamasıyla tutuklanan Serap Tanyar, cinayeti sevgilisi Mehmet Çiçek'in işlediği söyleyince polis bu kişinin peşine düştü. Çiçek'in internette tanıştığı Serap Tanyar'la birlikte olmak için sık sık Çorlu'dan Bolu'ya geldiği tespit edildi. Polisin her yerde aradığı Çiçek, dün sabah yanında avukatı İbrahim Gök’le birlikte Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

'Beni evine çağırdı'

Memleketi Elazığ'a önceki akşam geldiğini ve babasının oturduğu Demirtaş Köyü'ne gittiğini söyleyen Çiçek, verdiği ifadede cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürdü. Çiçek, "Beni Serap Tanyar çağırdı. Evine gittimde eşi ölmüştü. Ben evden ayrıldım, daha sonra Serap açık camdan silahı bana attı. Ben de silahı aldım attım, daha sonra ayrıldım. Adımın cinayet olayına karıştığını duyunca geldim memleketimde teslim oldum" dedi.

3 ay önce evlenmiş

İşsiz olduğu belirtilen Çiçek'in, kendisini mühendis olarak tanıtarak 3 ay önce T.Ç. ile evlendiği ortaya çıktı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçebinde oturan T.Ç.'nin polise verdiği ifadede, Mehmet Çiçek'in geçen hafta sonundan bu yana eve gelmediğini belirterek, "Bana mühendis olduğunu söyledi. Evlendikten sonra tekstil fabrikasında işçilik yaptığını, sonra da işten ayrıldığını öğrendim. Çalışmıyor, işsiz güçsüz geziyordu" dediği öğrenildi.

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