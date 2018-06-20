Tanürek cinayetini hatırlattığı konuşmasına erişim engeli getirilmişti; İnce'den ilk açıklama

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Sevim Tanürek cinayetini hatırlatmasından sonra, Burak Erdoğan'ın başvurusu üzerine İnce'nin sözlerine erişim engeli getirildi. İnce, ilgili haberin yasaklanmasına ilişkin olarak kendisine yöneltilen soruya, "Yargı adil değilse orası vatan olmaz toprak parçası olur. Adalet adalet adalet. Herkese lazım" diye yanıt verdi.

TIKLAYIN - Burak Erdoğan başvurdu; Sevim Tanürek haberlerine erişim engeli geldi

“Sevim Tanürek cinayetini araştıralım"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Yalova’da dershane yöneticiliği yaptığı yıllarda öğretmenlerin sigorta primini yatırmadığını söylemişti. İnce, Elazığ’da yaptığı mitingde Erdoğan’a şöyle yanıt vermişti:

“Her gün bir şeyler söylüyor. Tam 20 sene öncesine gitmişler. Dershanelerde iki türlü öğretmen çalışır. Emekliler için prim ödenir ama hiçbir faydası yoktur onun. Emekliler o paranın kendisine verilmesini isterler. Erdoğan eski defterleri açma bak açarım altında kalırsın. Dershanede 20 sene önce ceza kesilmiş. E ne olmuş? Sonra ödenmiş. İstersen gel bir de Sevim Tanürek cinayetini araştıralım. Açtırma ağzımı.”

İnce'nin sözlerine erişim engeli

İnce’nin açıklamalarının ardından Sevim Tanürek cinayeti yeniden gündeme geldi. Odatv'nin haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan mahkemeye başvurarak İnce’nin açıklamalarının yer aldığı haberlere erişim engeli getirilmesini talep etti.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği de Burak Erdoğan’ın talebi üzerine İnce’nin sözlerinin yer aldığı haberlere erişim engeli getirdi.

"Cumhurbaşkanı olduğumda yargıya dosya verir misin, elbette veririm"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Sevim Tanürek ile ilgili Elazığ’da yaptığınız açıklamalara, Erdoğan’ın oğlunun başvurusuyla erişim engeli getirildi. Sözleriniz ve medya bu şekilde sansürlendi. Bu şekilde sadece medya değil, sizin de mesajlarınız sansürlenmiş oluyor. Bu konudaki yorumunuzu alabilir miyiz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bana soruyorlar Erdoğan’ı yargılayacak mısın diye... Benim öyle bir şeyim yok. Cumhurbaşkanı olduğumda yargıya dosya verir misin, elbette veririm. Bana bilgiler yağacaktır. Bu bilgileri yargıya teslim ederim. Gerisi yargının işi. Şunu kurmalıyız. FETÖ’den işten atılan bir profesör bana geldi ve şunu dedi: 'Bir itirafta bulunmak istiyorum. Solcular bizden maalesef daha namusluymuş' Hayır dedim. Biz demokrasiye inanıyoruz siz inanmıyorsunuz, sorun orada dedim. Ben adil yargının Türkiye'de birincil olduğunu düşünüyorum. 'Önce vatan' yazar ya askeriyede. Doğru değil o. Yargı adil değilse orası vatan olmaz toprak parçası olur. Adalet adalet adalet. Herkese lazım. Ergenekon’da, Balyoz’da Atatürkçü subayları FETÖ’cüler hapse attı. Kimle beraber? Erdoğan ile beraber. Şimdi de FETÖ’cüler girdi. Herkese adalet lazım. Kötülük yapanlar kötülük buluyor. Erdoğan’a da adalet lazım, bana da adalet lazım. Yarın Allah göstermesin iftira atar sen hata yaparsın, ama adil yargılanma hakkı olmalıdır herkesin. Bunu başarmalıyız. Herkes gönül rahatlığıyla şunu söyleyecek."

Sevim Tanürek cinayeti

Ses sanatçısı Sevim Tanürek, 1 Mayıs 1998′de İstanbul’da Abide-i Hürriyet Caddesi’nde saat 11:45 sıralarında meydana gelen kazada Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Tanürek’in ölümünün ardından Erdoğan hakkında ‘dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile hayati tehlike teşkil ddecek derecede yaralamaya sebebiyet vermek’ suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde TCK 459/2 maddesi uyarınca üç aydan 20 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kazaya ilişkin yargılama sürecinde Ahmet Burak Erdoğan tamamen suçsuz bulunmuş, kazanın kusuru bütünüyle (8/8) Sevim Tanürek’in olarak kayda geçmişti. Rapor aynı daire tarafından 20 Ocak 2000′de teyit edilmişti.

Rapor hazırlanırken Eyüp Çakmak ilgili ihtisas dairesinin başındaki kişiydi. Mahkemenin 2 Haziran 2000 tarihli duruşmasında, Ahmet Burak Erdoğan’ın beraatine karar verilmişti.

Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Türkiye Denizcilik İşletmeleri genel müdür yardımcılığı görevine atanan Çakmak, 2014 yılında kuruma genel müdür olmuştu.