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Yaşam

Tansu Çiller'e radyocudan telefon şakası

Radyo Eksen’le radyoculuğa geri dönen Ayça Şen, dün sabah eski başbakanlardan Tansu Çiller’i telefonda işletti.

01 Mayıs 2010 03:00

T24 - Radyo Eksen’le radyoculuğa geri dönen Ayça Şen, dün sabah eski başbakanlardan Tansu Çiller’i telefonda işletti.


Tansu Çiller'e telefon şakası - VIDEO

Sabah programında Çiller’i arayan Ayça Şen, ABD Başkanı Obama’nın davetlisi olarak kendisini Washington’a davet ettiklerini söyledi. Amerikan Konsolosluğu’ndan aradığını söyleyen Ayça Şen, Başkan Obama’nın 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nde Washington’da bir davet vereceğini, bu davete başbakanlık yapmış kadınları davet ettiğini, Türkiye’den de Çiller’i çağırdığını iletti. İlk anda şaşıran ve “Nasıl yani bizi Amerika’ya mı davet ediyor” diyerek davetin içeriği hakkında geniş bilgi almak isteyen Çiller, davetin içeriğinin yazılı bir metin halinde mail atılmasını istedi.



Çiller’in “Benden başka kim olacak” demesi üzerine Ayça Şen, “Lezbiyenliğiyle bilinen Finlandiya başbakanı lezbiyenliği,  Hindistan’dan bir kadın parlamenter budizm üzerine, Türkiye adına siz mesela şakacılık üzerine konuşabilirsiniz” dedi. Çiller, “Şimdi bana size nasıl ulaşacağım da dahil olmak üzere kimlerin davet edildiğini ufak bir not halinde yollarsanız, ben bir ön inceleme yapar hemen size dönerim” diyerek temkini elden bırakmadı.








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