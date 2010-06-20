Tansu Çiller'e dönüş umudu çıkmadı

T24 - Demokrat Parti'de gerçekleştirilen kongrede eski Başbakan başkanı Tansu Çiller'e delege dönüş umudu vermezken, Hüsamettin Cindoruk Genel Başkanlığı'nı pekiştirerek kongreden zaferle ayrıldı.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ANAP ile birleşme kongresinde gerçekleştirilen tüzük değişikliklerine ilişkin aykırılık uyarısı çerçevesinde DP’nin dün (19 Haziran 2010) yapılan tüzük değişikliğinin yanısıra GİK ile YHD seçimlerinin gerçekleştirildiği kongresi tartışmalı geçti.





Vatan gazetesinden Şebnem Hoşgör'ün haberine göre kongrede GİK ve YHD üyelikleri için yapılan seçimlerde, Hüsamettin Cindoruk’un “mavi” renkli genel merkez listesinin yanı sıra, Tansu Çiller’in desteklediği öne sürülen “beyaz” liste ve Çağrı Erhan ile Gökberk Ergenekon’un ortak çıkarttıkları “sarı” liste olmak üzere üç ayrı liste yarıştı. DP lideri Hüsamettin Cindoruk, genel başkanlık seçimi yapılmamasına karşın partisinin dünkü tüzük değişikliği ve parti yetkili kurullarının seçiminin yapıldığı kongreden Genel Başkanlığını pekiştirerek çıktı. 3 Listenin yarıştığı ve zaman zaman yumruklaşmaya ramak kalan tartışmaların yaşandığı kongrede Cindoruk’un, ANAP ile birleşme protokolü çerçevesinde Genel Başkanvekili Salih Uzun ile birlikte uzlaşma içinde hazırladığı GİK listesi, rakiplerine fark attı. Yapılan seçimler sonucunda Cindoruk’un listesi 537 oyla seçilirken, Çiller kurmaylarının çıkarttığı liste 205, Çağrı Erhan ile Gökberk Ergenekon’un ortak çıkarttıkları liste de 123 oy aldı.





Bu sonuç, kurmayları tarafından Kasım ya da Aralık ayında yapılması beklenen olağan kongrede aday olmayı düşündüğü ifade edilen Tansu Çiller’e, geri dönüş konusunda umut vaadetmezken, yeni GİK’te Mesut Yılmaz ve beraberindeki pek çok yakın kurmayının görev kabul etmemesi, partinin ANAP kanadında da “bölünme” yaşandığını ortaya koydu.





Cindoruk, oyların açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, “kongrenin kazananı, kaybedeni bulunmadığını, Demokrat Parti’nin kazandığını” söyledi.







Cindoruk’un mavi listesinde 17 yeni isim







BütünleŞme kongresinin mimarları ANAP eski Genel Başkanı, eski Başbakan Mesut Yılmaz ile sol siyasetin önde gelen isimlerinden Celal Doğan, kendi talepleri doğrultusunda bu kez Cindoruk’un listesinde yer almadılar. Yılmaz ile birlikte hareket eden Nesrin Nas, Beyhan Arslan, Nejat Arseven gibi isimler de Cindoruk’un listesine girmediler. Cindoruk, üye sayısı 60’a düşürülen GİK’te, “yarı yarıya paylaşım” öngören birleşme protokolü çerçevesinde 30 ANAP kökenli isme yer verirken, mevcut GİK’e kıyasla yeni GİK listesinde 17 farklı isim yer aldı. Bu isimler şöyle: “Ahmet Özal, Prof. Dr. Dilek Özbek, Prof. Dr. Şerife Özşuca, Ergun Özdemir, Nuran Talu, Prof. Dr. Hasan Ünal, Bülent Şimşek Özçelik, Orhan Kesikoğlu, İbrahim Çetinkaya, Erkan Selah, Sebahattin Bulut, Vahit Bingöl, Yavuz Tekeli, Sefer Baylan, M. Kaan Yıldırım, İshak Koçoğlu, Aydın Sezer.”





DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un kongreye sunduğu GİK listesi şöyle: Salih Uzun, Ahmet Uyanık, Orhan Keçeli, Prof. Dr. Cem Kılıç, Mehmet Yıldırım, Ahmet Özal, Prof. Dr. Dilek Özbek, Latif Sakıcı, Prof. Dr. Ahad Andican, Ufuk Söylemez, Şerife Özşuca, Özden Özbilün, Ergun Özdemir, Dr. Nuran Talu, Muhtar Mahramlı, Hulusi Turgut, Prof. Dr. Hasan Ünal, Yılmaz Karakoyunlu, Cem Karakeçeli, Pınar Köksal, Mehmet arif Demirer, Baki Mert, Prof. Dr. Dursun Akdemir, Bülent Şimşek Özçelik, Orhan Kesikoğlu, Ayşem Kalyoncu, Cenk Tunçsiper, İbrahim Çetinkaya, Bahattin Yücel, Ahmet Neidim, Adnan Turfan, Bülent Erdinç, İbrahim Özsoy, Hüseyin Genç, Prof. Dr. Necdet Basa, Salih Sarı, Mustafa Uğur Ener, Erkut Şenbaş, Hakkı Yılmaz, Emin Levi, Sinan Uyanık, Yunus Yunusoğlu, Sefer Ekşi, Erkan Selah, Adil Aygül, Sabahattin Bulut, Veysi Şahin, Vahit Bingöl, Yavuz Tekeli, Sefer Baylan, Ahmet Yaprak, Kaan Yıldırım, Adnan Pekkan, Aydın Yardımcı, Ömer Ertaş, Erkan Seçkin, Mehmet Bolat, İshak Koçoğlu, Aydın Sezer, Ahmet Keskin.







Çiller’in beyaz listesi







Çİller taraftarlarının desteklediği “Beyaz listede” ise şu isimler yer aldı: Necati Yöndar, Turhan Güven, Yıldırım Ulupınar, Salih Çelek, Tevfik Fikret Eren, Mehmet Nuri Yılmaz, Arif Yüksel, Yavuz Tekeli, Ercüment Şahin, Aziz Fil, Selma Acuner, Erman Kaya, Osman Kandur, Belgin Akol, İmdat Yücel, Haydar Koca, Yaşar Duran Keskinkaya, Abdullah Kıyak, Aysel Öztezel, İbrahim Konukoğlu, Mustafa Durmaz, Ergun Özdemir, Tuncay Aslan, Mehmet Aypek, Tahsin Irmak, Ali Eroğlu, Ayla Özbek, Salih Kuyan, Kadir Aksoy, Oktay Türesin, Doç. Dr. Niyazi Kahveci, Enis Sülün, Turgay Yaman, Figen Hurigül Cırıl, Ebru Kurban, Abdülkadir Okur, Beyhan Aslan, Ömer Ertaş, Şamil Ayrım, Funda Saraç, Ali Arslan, Veysel Polat, Rasik Özdemir, Osman Erdem, Cengiz Bozbeyoğlu, İlhami Özatağ, Tuncer Ergüven, Ömer Şahin, Edip Çamlıgüney, Zekeriya Er, Ümmühan Hülya Tuz, Metin Dökmeciler, Faik Demez, Fatma Gülay Güneri, Yaşar Sağlam, Meltem Yetkin Temurer, Yıldırım Ak, Uğur Balantekin, İbrahim Tamer, Mahir Yılmaz.







Çiller’in telgrafı kavga çıkardı







Kongrede, Kasım kongresinde aday olup olmayacağı merakla beklenen eski Genel Başkan Tansu Çiller tarafından gönderilen telgrafın kürsüden okunmaması nedeniyle yaşandı. Çiller yanlıları “Çiller geliyor, duyurmuyorlar” diyerek Divan’ı protesto ettiler. Bu sırada bazı genel merkez yanlılarının “Telgraf çekeceğine buraya gelseydi. Milleti artık kandırmayın. Hani şimdi nerede?” diye Çiller’cilere laf atması tansiyonu birden yükseltti. İki taraf arasında ağız dalaşı bir süre sonra karşılıklı itişmelere dönüştü. Cindoruk, tribünde kavga eden tarafları yatıştırmaya çalıştı. Başarılı olamadı. Yumruklaşmaya ramak kalan tartışma üzerine Divan Başkanı Bülent Şimşek Özçelik, özel güvenlik görevlilerini göreve çağırdı. Güvenlik görevlileri, protokol tribünü önünde etten duvar oluşturdular.





